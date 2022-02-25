الاستعلام عن الرقم الضريبي للأفراد والمنشآت بالسعودية

الاستعلام عن الرقم الضريبي، حيث تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الهامة لدي العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث توفر الحكومة السعودية الكثير لمواطني المملكة خدمات خاصة للأفراد من دافعي الضرائب والتي تخص المؤسسات أو الشركات الخاصة بهم من أجل التعرف على الحالة العامة للمنشأة الضريبية، والتعرف علي مدى التزام أي منشأة بسداد ضريبة القيمة المضافة التي قد حددتها القيادة السعودية والتي تصل الي قيمة 15% من عدم الالتزام، ويأتي تفعيل مثل هذه الخدمات من أهم الخدمات الإلكترونية التي تتم وفق إطار الخطة التي تضعها الحكومة السعودية من أجل تنفيذ التحول الرقمي حتي عام 2030، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن الرقم الضريبي.

ما هو الرقم الضريبي؟

تعتبر الضرائب التي يتم فرضها سواء على الأفراد أو المنشآت، من الأدوات الهامة التي تعمل علي الدولة علي توضيحها من أجل المساهمة في تنمية الموارد التي تخصها، حتي تستطيع أن تستمر في تقديم الخدمات الخاصة بهم، حيث تعتبر الضرائب من أهم الموارد المرتبطة بالدخل القومي، وفي حالة استحقاق الضرائب على أي من المواطنين فيتم تحديد رقم ضريبي خاص به، سواء كان مواطناً أو منشأة، فمن خلال ذلك الرقم هو بمثابة تسجيل رسمي حتي يقوم المكلف بدفع الضرائب المحددة عليه خلال المواعيد التي تحددها هيئة الضرائب بالدولة، ومن خلال الرقم يتم التأكد من مدي التزام الشخص بدفع الضرائب المتعلقة به، أو يتم مقاضاته في حال محاولة التهرب الضريبي لأي سبب من الأسباب التي يتم الوقوف عليها من جانب المختصين.

الاستعلام عن الرقم الضريبي

يستطيع جميع الأفراد والمنشآت الاستعلام عن الرقم الضريبي من خلال منصة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالخطوات التالية: