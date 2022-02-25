استعلام صرف الضمان المطور برقم الطلب إلكترونيًا

استعلام صرف الضمان المطور، حيث يتساءل الكثير من محدودي الدخل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، عن الموعد الخاص بصرف الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل الوزارة علي صرف مساعدة مادية من خلال بعض الشروط، ويتم تقديم هذه المنحة للأشخاص من محدودي الدخل، حتي يتم مساعدتهم على العيش وفق حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، وذلك بسبب رغبة الوزارة بالوقوف بجوار المواطنين كأحد أدوار الحماية الاجتماعية التي يوصي بها خادم الحرمين الشريفين، ومساعدة جميع الأفراد الأكثر احتياجاً، وسوف نوفر لكم رابط استعلام صرف الضمان المطور.

استعلام صرف الضمان المطور برقم الطلب

وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية، قد عملت علي توضيح طريقة استعلام صرف الضمان المطور للأشخاص المستحقين الذين تتوافر بهم شروط التسجيل بخدمة الضمان الاجتماعي الجديد، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الوزارة الرسمي: وزارة الموارد البشرية.

الدخول علي خدمات الموقع الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الطلب.

يتم إدخال رقم الطلب الخاص بالتسجيل مع ملء البيانات الشخصية التي تطلبها المنصة.

التأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “استعلام الضمان الاجتماعي”.

لتقوم المنصة بعرض التفاصيل الخاصة بدعم الضمان الجديد وموعد الصرف في حساب العميل البنكي وتوضيح تفاصيل الصرف من حيث المبلغ وفق بيانات الضمان المسجلة.

الفئات المستحقة لصرف الضمان الجديد

يوجد بعض الشروط الرئيسية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي، والتي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن هذه الشروط والفئات ما يلي: