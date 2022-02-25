تمويل إمكان بدون رسوم إدارية الميسر والإضافي

تمويل إمكان بدون رسوم إدارية سواء الميسر أو الإضافي، تقدم منصة إمكان عرض للتمويلات بدون دفع أي رسوم إدارية خلال هذا الشهر الجاري، حيث أن يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا العرض الميسر، فيمكن لجميع المواطنين تقديم طلب للحصول علي أي تمويل من تمويلات إمكان سواء الميسر أو الإضافي، فإن موقع ثقفني الإلكتروني يوضح تفاصيل هذا العرض الجاري من إمكان خلال ها الشهر، فسوف نوضح لجميع المواطنين كيفية التقدم لطلب تمويل من منصة إمكان الإلكترونية في المملكة، فإن المنصة تقدم منتجات تمويلية عديدة لسد احتياجات المواطنين الضرورية.

عرض تمويل إمكان بدون رسوم

تعلن منصة إمكان عن توفير عرض تمويل إمكان بدون رسوم خلال هذا الشهر، كما أن تفاصيل بنود عرض إمكان للتمويل الميسر أو الإضافي من غير أي رسوم تكون كالتالي:

يقدم هذا العرض فقط علي القرض المصغر الميسر وقرض إمكان الإضافي من منتجات إمكان التمويلية.

لا يمكن للمتقدم الاستفادة من هذا التمويل واستخدامه مع أي عرض من العروض الأخري المقدمة من إمكان.

فإن نسبة هامش الربح تختلف باختلاف سياسة شركة إمكان، حيث أن تكون النسبة للتمويل الإضافي بداية من 2.99% حتي تصل إلي 5.99%، أما الفرض الميسر تصل فيه إلي نسبة 24%.

هذا العرض يعتبر مؤقت حيث يمكن لمنصة إمكان القيام بحذفه في أي وقت.

فإن العرض متاح من يوم 7 في شهر فبراير حتي نهاية شهر فبراير يوم 28.

تقوم شركة إمكان بتوفير هذا العرض في كافة قنوات طلب التمويل سواء التطبيق أو مقر ممثلين المبيعات أو في فروع بنك الراجحي.

رابط طلب التمويل الميسر والإضافي

إن هناك العديد من المواطنين المستفيدين من تمويلات منصة إمكان في المملكة، ووجدنا أن البحث متزايد علي محركات البحث لطلب التمويل، لذلك سوف نقدم للمواطنين رابط طلب قرض إمكان الميسر، كما أن هناك أيضا المستفيدين من منتج إمكان الإضافي، لهذا يمكنهم الدخول علي رابط طلب تمويل إضافي ميسر بالمملكة، فإن هناك مزايا عديدة لكلا المنتجات التمويلية يستفاد منها المواطنين المتقدمين للتمويل ومؤهلين للحصول عليه.