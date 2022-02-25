إصدار توكيل إلكتروني، حيث توفر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها عدد كبير من مواطني المملكة، ومن بين هذه الخدمات خدمة استخراج توكيل إلكتروني، حيث يمكن أن يتم إصدار توكيل لشخص آخر بطريقة إلكترونية بدون الذهاب إلى مقرات عمل وزارة العدل أو ضرورة الذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة من أجل إنهاء الإجراءات التي تخص أداء الخدمة، حيث يمكن لأي فرد أن يقوم بإجراء بعض الخطوات التي تساعده من إجراء التوكيل بوقت بسيط من تسجيل طلب الخدمة، وسوف نوضح لكم خطوات إصدار توكيل إلكتروني بموقع وزارة العدل السعودية.

إصدار توكيل إلكتروني

وزارة العدل السعودية عملت علي توضيح بعض الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يمكن أن يتم إجراء توكيل إلكتروني عبر الأنترنت، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الوزارة التالي: وزارة العدل السعودية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية ومنها يتم تحديد الاختيار علي “خدمة الوكالات والإقرارات”.

النقر علي تبويب “إصدار وكالة إلكترونية”.

يجب أن يتم تحديد نوع الوكالة من خلال قائمة الموقع ثم تسجيل بيانات الموكل.

الضغط علي تبويب “إضافة وكيل”.

يتم تسجيل بيانات الوكيل ومنها، الاسم، ورقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، طبيعة الوكالة.

تحديد بنود عمل الوكالة.

اختيار النقر علي تحديد التاريخ الخاص بنهاية الوكالة.

النقر علي “اعتماد”.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة نصية من أجل التحقق على الجوال يجب أن يتم كتابتها في المكان المخصص لذلك.

النقر على تسجيل الطلب الخاص بالوكالة.

سوف يتم إرسال رسالة تحتوي على الوكالة للشخص الموكل أو الوكيل والتي يمكن الحصول على صورة منها من خلال مكاتب البريد أو لمكاتب العمل التي تتبع لوزارة العدل.

ما هي أنواع الوكالات الإلكترونية؟

يتوفر الكثير من أنواع الوكالات الإلكترونية التي يمكن لجميع الأفراد في السعودية استخراجها، وفيما يلي أهم أنواع الوكالات الإلكترونية عبر خدمات وزارة العدل: