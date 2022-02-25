رقم الأمانة العامة الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية

رقم الأمانة العامة للجان الفصل بالمنازعات، حيث يبحث البعض داخل المملكة العربية السعودية عن رقم التواصل مع الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، حيث تعد اللجنة هي واحدة من الجهات التي لديها مسئولية كبيرة تخص العمل على تنظيم المنازعات التأمينية المرتبطة بمجالات التأمين الذي شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترات الزمنية السابقة في المملكة العربية السعودية، وتعمل الأمانة على تنظيم الكثير من المهام المتعددة بين عدة جهات وأطراف مختلفة، لذا سوف نوضح لكم طرق التواصل ورقم الاتصال بالأمانة العامة للجان الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية.

رقم الاتصال بالأمانة العامة للجان الفصل بالمنازعات

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين لديهم رغبة في الحصول على خدمة خاصة من بين الخدمات التي توفرها الأمانة العامة للجان الفصل بالمنازعات والمخالفات التأمينية، سواء كانت خدمات تخص الدعاوى أو خدمات مرتبطة بالصلح التي تعمل الأطراف المتنازعة علي حلها وفق تقديم الدعوى من أجل النظر بها من خلال اللجان القضائية، وتتوفر أي خدمة لدي اللجنة من خلال التواصل السريع معها من خلال هذه الطرق:

يمكن الاتصال من خلال رقم الهاتف التالي: 8001240042.

يمكن التواصل من خلال رقم الفاكس التالي: 0112005607.

يتوفر التواصل من خلال البريد: ص.ب 1662 مدينة الرياض 11441.

كما يمكن التواصل من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: تسجيل دخول.

أو التوجه الي مقرات عمل اللجنة وفق العناوين التالية: مقر مدينة الرياض بطريق الملك فهد بجوار المجلس النقدي الخليجي. مقر مدينة جدة بجوار المبنى الخاص بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال. مقر مدينة الدمام بطريق الملك فهد بجوار مركز بوابة الأعمال.



حجز موعد بالأمانة العامة

يمكن حجز موعد بالأمانة من أجل مراجعتها في بعض المعاملات التي يرغب بها كل شخص، علي أن يتم حجز موعد بهذه الخطوات: