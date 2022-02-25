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عمر شويل - جدة كيف احجز في البوليفارد موسم الرياض من أبرز ما يتم البحث عنه في موسم الرياض. البوليفارد حيث الفعاليات المميزة والمهرجانات والتسوق، وهو من أهم المشاريع الترفيهية المقامة في المملكة على أرض الرياض وسوف نتناول في السطور المُقبلة طريقة حجز تذاكر البوليفارد والأسعار وشروط الحجز.

بوليفارد الرياض سيتي

أحد فعاليات موسم الرياض المميزة تحت إشراف الهيئة العامة للترفية مقامًا على مساحة 900 ألف متر مربع. ويضم المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية المتنوعة، و9 استديوهات عالمية، وأربعة مسارح، ومنطقة تضم 500 لعبة إلكترونية، وفندق من طراز بوتيك هوتيل، ونادي صحي ومكاتب تجارية، ويوجد به عرض النافورة الراقصة .

كيف احجز في البوليفارد

يمكن حجز تذاكر بوليفارد الرياض بالخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع موسم الرياض.

اختر فاعلية البوليفارد من ضمن الفاعليات الموجودة أمامك.

اطلع على تفاصيل التذكرة والحجز والنقر على احجز الآن أعلى اليسار.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور أو قم بإنشاء حساب جديد .

إدخال البيانات المطلوبة واختر الفاعلية ثم اشتر الآن واطلع على الشروط والموافقة عليها

ثم اتمم عملية الدفع واحتفظ بالتذكرة لوقت دخول الفاعلية.

خطوات حجز تذاكر البوليفارد عبر موقع تكت مكس

يمكن حجز تذاكر البوليفارد من موع تكت مكس بالخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع تكت مكس

اختر الفاعلية ثم الإطلاع على تفاصيل التذكرة وشروط أحكام الدخول لموقع الفاعلية ثم النقر على حجز الآن.

ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال البيانات المطلوبة منك.

ثم أكد اختيار الفعالية المراد حضورها، ومن ثم النقر على خيار “اشتر الآن” والدفع إلكترونيًا

والاحتفاظ بالتذكرة لوقت الفاعلية.

أسعار تذاكر البوليفارد

قيمة التذكرة هي 110 ريال سعودي: في أيام الخميس والجمعة والسبت. و55 ريال سعودي: باقي أيام الأسبوع، ومجانًا للأطفال بعمر عامين أو أقل من ذلك.

شروط وأحكام تذاكر البوليفارد