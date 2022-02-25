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عمر شويل - جدة وظائف شاغرة للسعوديين في جامعة حفر الباطن تم الإعلان عنها من قبل الشركة، حيث يتم العمل على التقديم من خلال المواعيد التي تقررها الشركة، وعلى هذا يتم العمل على التعرف على الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف، إلى جانب التعرف على الوظائف المتاحة بالفعل. حيث يكون هذا من خلال بعض من التفاصيل التي يجب التعرف عليها من خلال التالي.

وظائف شاغرة للسعوديين في جامعة حفر الباطن

هناك بعض من الوظائف التي يتم التقديم عليها، حيث يكون من بين هذه الوظائف كل مما يلي:

الأستاذ المحاضر، حيث يكون حاصل على كل من درجتي الماجستير والدكتوراه.

إلى جانب وظيفة معيد، حيث يكون في مرحلة دراسة الماجستير.

ومن جانب آخر، من أحد الوظائف المطلوبة مدرس لغة أجنبية، يكون حاصل على الماجستير على الأقل.

الشروط المطلوبة للحصول على وظائف حفر الباطن

كي يتم القبول على في وظائف شاغرة للسعوديين في جامعة حفر الباطن، هناك بعض الشروط التي يجب توافرها، حيث يكون من بينها كل من:

تشترط الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إلى جانب أنه يجب ألا يكون لدية أسباب صحية غير مناسبة.

كما يجب أن يكون لديه شهادات جامعية أكاديمية من المملكة العربية السعودية أو من إحدى الجامعات المعتمدة.

ومن جانب آخر، يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على التدريس عن 35 سنة.

بخلاف ذلك، من بين المتقدمين الحاليين لدرجة الدكتوراه، يجب أن تكون درجة البكالوريوس جيدة جدًا أو أفضل.

كما يجب أن تكون درجة الأستاذ المساعد “جيدة” على الأقل في مرحلتي البكالوريوس و “جيد جدًا” من برامج الماجستير والدكتوراه.

طريقة التقديم على وظائف جامعة حفر الباطن

يتم تقديم الطلبات على وظائف شاغرة للسعوديين في جامعة حفر الباطن إلكترونيًا عبر بوابة التوظيف بالجامعة على الرابط الخاص بالجامعة، وذلك حتى يتم تسجيل البيانات الخاصة بها.

كما يشترط على المتقدمين إرفاق “شهادة معادلة” صادرة عن وزارة التربية والتعليم للشهادات الأكاديمية التي تم الحصول عليها من جامعات غير المملكة العربية السعودية، في جميع المراحل (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بدوام كامل.

وفي حالة كان إذا كان موظفًا مدنيًا بدوام كامل، حيث تنتشر الخبرة بين هذه الدرجات ويحتاج إلى إرفاقها بالقرارات المتعلقة بالمنح الدراسية والتفويضات.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف حفر الباطن

هناك بعض المستندات الرسمية التي يجب أن يتم تقديمها، وذلك للحصول على وظائف شاغرة للسعوديين في جامعة حفر الباطن، حيث يكون من بينها: