كيف التسجيل في الدعم السكني sakani وشروط استحقاق دعم سكني 2022

إن وزارة الإسكان قد حددت الميعاد الخاص بصرف الدعم السكني sakani، فهو يتم صرفه من قبل حكومة المملكة لتقليل مشكلات الحياة على تلك الفئات المستحقة المحتاجة بالمملكة السعودية، والدعم يكون مبلغاً مالياً يقدم لتلك الفئات التي تحتاج إلى مساعدة حتى يبنوا منزلاً خاص بهم، ولكن الوزارة تمنح هذا الدعم وفقاً لمجموعة من الشروط، ولابد أن تكون مستوفاة بالشخص ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة التسجيل في الدعم السكني.

التسجيل في الدعم السكني

بإمكان الشخص أن يقوم بالتسجيل داخل برنامج سكني بشكل سهل وبسيط، وباتباع بعض الخطوات السهلة اللازمة لذلك وهي كالآتي:

أولاً يدخل في برنامج سكني.

يدخل جميع البيانات المرادة.

مراعاة كتابة البريد الإلكتروني بالإضافة إلى رمز التفعيل وكتابة رقم الهاتف وكذلك الرقم السري.

تضغط فوق خيار التقديم حتى تحصل على الدعم.

تنقر على كلمة موافقة على جميع الأحكام والشروط بعدما تكون قد قرأتها جيداً.

وبهذا تكون قد استطعت التسجيل بالبرنامج ثم يتم مراجعة الطلب وأهلية الاستحقاق والرد عليه من خلال إرسال رسالة نصية سواء للبريد الإلكتروني أو حتى رقم الهاتف الذي تم تسجيله.

موعد صرف الدعم السكني sakani

إن وزارة الإسكان قد أعلنت عن الميعاد الذي يتم به الإيداع للدعم وهذا خلال شهر فبراير بحساب المواطن، والذي كان يوم 24 من شهر فبراير الموافق 23 رجب، أي أنه تم صرفة أمس، والهدف الأساسي من البرنامج هو أن تكون الفئة المحدودة بالدخل تعيش الحياة بشكل أفضل من ذي قبل ويحصلوا على تلبية لمتطلباتهم الشهرية الأساسية.

الشروط اللازمة للحصول على دعم وزارة الإسكان

توجد بعض الشروط التي تلزم لكي يحصل الشخص على الدعم السكني، والشروط قد تم تحديدها من قبل الوزارة، ولابد من توفرها بالشخص حتى يتمكن من أن يحصل على هذا الدعم، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: