التسجيل بمنصة قوي وتواصل الدعم الفني

التسجيل بمنصة قوي، حيث تعتبر منصة قوي واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي لها دور هام في خدمة سوق العمل السعودي، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي توفير منصة قوي من أجل تحسين معاملات سوق العمل السعودي والعمل علي منح العاملين بالمملكة الحرية السلسة بالانتقال من جهة عمل الي جهة أخري، ويتم ذلك بناءً على توافر بعض المعايير والاشتراطات التي يتم تحدديها من جانب لوائح وزارة الموارد البشرية، والتي تضمن من خلالها الوزارة العمل علي تنظيم وحماية جميع مصالح العمال ونفس الأمر لأصحاب الأعمال، ومن خلال موقع ثقفني نوفر لكم رابط التسجيل بمنصة قوي.

التسجيل بمنصة قوي

يتوفر لجميع الأفراد إمكانية التسجيل بمنصة قوى الإلكترونية، عبر دخول الموقع الرئيسي الخاص بعملية التسجيل، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يتم من خلال هذه الخطوات:

الدخول مباشرة إلى رابط التقديم التالي: منصة قوي.

يقوم المستخدم بالنقر علي “سجل الآن”.

يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية أو الرقم الخاص برقم الإقامة في المكان الخاص به.

إدراج تاريخ الميلاد في المكان الخاص به.

سوف تعمل المنصة علي إرسال رسالة تحقق علي رقم الجوال الذي تم تسجيله بمنصة أبشر.

يتم إدخال رمز التفعيل في المكان الخاص به.

بعد التفعيل تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي يجب تسجيلها بطريقة صحيحة مثل الاسم والبريد الإلكتروني وجهة العمل التي يتبع لها كل فرد، مع تحديد طبيعة الشخص سواء عامل أو صاحب عمل وغيرها من البيانات الأخري.

ثم الضغط علي تأكيد التسجيل بالمنصة.

الدعم الفني لمنصة قوي

يتم التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة قوي من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها، وهي كالتالي: