طاقات تسجيل دخول القبول والتقديم إلكترونيًا

طاقات تسجيل دخول، حيث يعتبر برنامج حافز هو أحد أهم البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم توفير إعانة ودعم خاص للمواطنين الذين يبحثون عن عمل، ومنحهم الدورات التي تساعدهم وتطورهم علي الاندماج بسوق العمل في المملكة العربية السعودية، من أجل تحسين فرص الحصول على الوظائف المناسبة والمختلفة، ويوفر حافز طاقات الحصول على راتب شهري يصل الي 2000 ريال، يتم الحصول عليها في حالة توافر الشروط الخاصة بالتسجيل والتي يجب أن تتوافر بأي شخص يرغب بالتسجيل في حافز البحث عن عمل، وسوف نوضح لكم ما هي الشروط التي يمكن من خلالها القبول في حافز البحث عن عمل وتوفير رابط طاقات تسجيل دخول.

طاقات تسجيل دخول

يعد التسجيل في حافز طاقات من الأمور المتوفرة للباحثين عن عمل وهي العملية التي تساعد على تسهيل حصول الباحثين عن عمل على تدريب مميز يؤهل الجميع لسوق العمل بمختلف المجالات، ويتم التسجيل في طاقات وفق هذه الخطوات:

الدخول من خلال منصة التقديم التالية: دخول طاقات.

يتم اختيار “تسجيل جديد” بأعلي صفحة المنصة.

يجب أن يتم تحديد الهوية سواء سعودي أو غير سعودي.

النقر علي استمرار ثم تحديد اسم المستخدم الخاص بكل شخص.

تسجيل تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني.

إنشاء كلمة مرور وتأكيدها مرة أخري.

يجب تسجيل رقم الجوال الثابت.

الموافقة علي أحكام وشروط التسجيل في البرنامج.

الضغط علي “متابعة”.

سوف يتم إرسال رسالة نصية من أجل التفعيل بالمنصة.

النقر علي “تحقق”.

يجب ملء السيرة الذاتية ورفع جميع المؤهلات الأكاديمية الحاصل عليها المستفيد.

الضغط علي إتمام التسجيل.

ما هي شروط حافز العمل؟

حدد صندوق الموارد البشرية السعودي عدد من الشروط الواجب في الفرد الذي يقوم بالتسجيل، ومنها ما يلي: