نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح مدى تأثير تسجيل مستفيد الضمان المطور على حافز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من التوضيحات الهامة بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك عبر حساب قسم عناية خدمة العملاء التابع لها عبر تويتر، ردًا على عدد من تساؤلات واستفسارات المواطنين، خاصةً فيما يتعلق عن علاقته بعلاقة برنامج حافز والدفعات الخاصة به، مؤكدًا أن النظام الجديد يأخذ في الاعتبار كل أنواع الدخل بنسبة 50% من الدخل المكتسب، بما في ذلك الدخل الشهر أو دخول التجارة، بالإضافة إلى الدخل غير المكتسب، من إعانات حكومية، مع استثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.

وإيداع الدفعة الثانية

يأتي هذا في الوقت الذي أودعت فيه الوزارة الدفعة الثانية من معا الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين البنكية، وذلك للمشتركين المستوفين لشروط الاستحقاق الأساسية، والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ.

أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

الصرف للمرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

تستحق الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين.

الصرف لأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

عدم الإقامة في أي من دور الإيواء الحكومية.

كما اشترط البرنامج أيضًا ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة، بالإضافة إلى تقديم كافة ما تطلبه الوزارة من خدمات الصحة والتعليم للأبناء، بجانب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ومن ناحية أخرى، وبعد تداول العديد من الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة بشأن نية الوزارة تقليص عدد أيام العمل في قطاعات الحكومة المختلفة، نفى المتحدث الرسمي للوزارة، سعد آل حماد، صحة ما يتم تداوله، لافتًا إلى أن ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل فقط، وهو ما يتعلق بمراجعة دورية للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتستهدف الوزارة من وراء ذلك زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والدولية.