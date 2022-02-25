نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حافز 1443 لأول مرة عبر موقع طاقات taqat.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في حافز 1443 من أهم وأبرز الروابط التي يبحث عنها الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية محدودي الدخل على محركات البحث عبر شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر نظراً لمصداقيته في تقديم المعلومات والأخبار حول الحكومة السعودية، حيث يعتبر برنامج حافز من أهم برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة بهدف مساندة المواطن لحين الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال توفير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة له بجانب توفير دعم مادي يُصرف بصورة شهرية لتحقيق الاستقرار لدى المواطن وعيش حياة كريمة، وللاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق لابد من توافر الشروط المتطلبة للحصول عليها، وفيما يلي سنتناول هذه الشروط بجانب عرض رابط التسجيل في حافز 1443 لأول مرة.

رابط التسجيل في حافز 1443

تزداد عملية البحث باستمرار عن رابط التسجيل في حافز 1443 لأول مرة سعياً في الحصول على الدعم المادي والخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين الباحثين عن عمل.

حيث يخص برنامج حافز مستخدميه فور الانتهاء من التسجيل وقبول طلب المتقدم بالعديد من المميزات والتي تتمثل في الآتي:

صرف مساعدات مالية شهرياً لمساعدة المواطن في عيش حياة كريمة طول فترة التدريب والتي قد تصل إلى 12 شهراً.

خضوع المتقدم للعديد من برامج التأهيل والتدريب باستخدام أحدث الطرق العلمية.

مساعدة كافة المواطنين الذين يعانون من صعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وقدراته بإلحاقهم في الوظائف المناسبة.

ربط الملف الشخصي للمواطن بالعديد من مراكز التوظيف المتوفرة على منصة طاقات الإلكترونية للحصول على وظيفة مناسبة.

الاستفادة من خدمة الإشعارات لإعلام المواطنين بفرص العمل المتاحة.

شروط التسجيل في حافز2022

اشترط برنامج حافز بعض الشروط اللازم توافرها لقبول طلبات المتقدمين وذلك حرصاً على وصول الدعم لمستحقيه، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

أولاً يجب أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

يجب أن يقيم المتقدم إقامة كاملة على أراضي المملكة العربية السعودية خلا الـ10 شهور الأخيرة قبل موعد التقديم.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً وألا يزيد عن 60 عاماً.

يجب ألا يتقاضى المتقدم أي دعم مالي من أي جهة حكومية.

ألا يكون المتقدم من العاملين في أي من القطاع العام أو الخاص.

ضرورة انتهاء المتقدم من كافة المراحل الدراسية.

عدم امتلاك المتقدم لسجل تجاري.

طريقة التسجيل في حافز لأول مرة 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير منصة طاقات لتسهيل عملية التسجيل في برنامج حافز 2022 على كافة المتقدمين، فما على المتقدم سوى تباع الخطوات التالية كاملةً:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة طاقات الإلكترونية taqat.sa.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية للمتقدم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة السر.

ثم قم بالاطلاع على الشروط والأحكام ومن ثم قم بالموافقة عليها.

سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال تحتوي على رمز التحقق قم بإدخاله في المكان المخصص له.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ تأكيد “.

“. وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال الطلب“.

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من إرسال طلب التسجيل إلى البرنامج سيقوم البرنامج بالتحقق من الطلب وفي حالة القبول يتم التواصل مع المتقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

متى ينزل حافز 2022

يتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين بطلب للتسجيل في حافز عن موعد الحصول على دعم حافز، حيث تستغرق عملية مراجعة طلب التسجيل وقبول الطلب قرابة الـ3 شهور، وفي حالة قبول الطلب يصرف الدعم في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض رابط التسجيل في حافز 1443 وكذلك شروط وطريقة التسجيل في البرنامج عبر موقع طاقات إلكترونيًا، كما تعرفنا على موعد صرف راتب حافز 2022.