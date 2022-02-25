نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الاجتماعي المطور وكيفية الحصول علي معاش شهري من خلال الرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وعن أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية فقد قامت بدورها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بايضاح يهم الكثيرين وهو أنه قد تم البدء في عمليات استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك عن طريق منصة الدعم الجديدة، والتي تمكن المتقدمين على الاستفادة من المبالغ الشهرية والتي تقوم بدعمها وصرفها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرفها، وقد قامت ايضا الوزارة بالإعلان عن أهم الشروط التي يجب توافرها وكذلك تحقيقها من أجل اللجوء والتقديم على الضمان، كما قامت ايضا بالرد على أهم الاسئلة الشائعة واهمهم سؤال متى يتوقف صرف المعاش وحالته، وومن خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني نقدم لحضراتكم الرابط الرسمي المخصص لمنصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وذلك للتسهيل على حضراتكم طرق التقديم بطلب للحصول عليه.

نتعرف سويا عن رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكل جهد وذلك من اجل تطوير تلك المنصة من وذلك تحقيقا وتلبية لكافة الاحتياجات الأساسية والمهمة لمن لهم حق الاستحقاق من المستحقين والمستحقات ، كما أنه اتاحت أيضا استقبال طلبات التسجيل في المعاش الضماني وذلك دعما منها لكي يستفيد المستحقين من مبالغ الدعم الشهرية من منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو كما تعرف باسم مغاير وهو منصة الضمان الاجتماعي المطور، والتي يمكنك من خلال هذه المنصة أن تستطيع الاستعلام عن اهلية الضمان.

كما إن النظام المطور للضمان الاجتماعي سوف يشمل عدد أكثر من الفئات عن النظام السابق ، حيث أنه لم يطرق كما في السابق أن ينظر مسألة سن المتقدم كما كان يحدث من قبل ، فأصبح الآن يأخذ بعين الاعتبار والاحاطة إلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية لكافة المتقدمين، كما أنه كذلك اتاح عملية التقديم لجميع المواطنين، ومن ثم تبدأ عملية دراسة حالة لكل متقدم على حدا .

أما الجديد الآن هو أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يقوم باعادة النظر والأخذ بعين الاعتبار عددا من الاستثناءات على الجنسيه ، حيث انه بالنظر لبعض الحالات التي يتم دراستها كما سبق ذكرنا يستطيع الشخص الغير سعودي أن يقوم بالتقديم على المعاش الضماني، وهذا لن يقوم بأي عملية تأثير على حصول الدعم من طرف أو جهة أخرى على الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي.