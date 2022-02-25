الضمان الاجتماعي المطور وطرق التسجيل والشروط التي يجب توافرها علي المستفيد

نتحدث اليوم عن الضمان الاجتماعى المطور وما يقدمه من خدمات تمويلية للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية ، فالضمان الاجتماعي يسعى فى تقديم المساعدات المالية للمواطنين ، ويعتبر الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي تقدم تمويلات للمواطنين السعوديين ، فهو مقدم من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية ، من اجل توفير كافة الاحتياجات الشخصية والاسرية ،وايضا توفير لهم حياة هنية وافضل ماديا تساعدهم فى حياتهم ، فتقوم الوزارة بتوفير دخل شهرى ثابت لجميع المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية حفاظا على استمرار حياتهم الاسرية وايضا تلبية احتياجاتهم والتزاماتهم الخاصة بهم ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام جميع ما يخص الضمان الاجتماعي المطور وايضا موعد صرف شهر فبراير 2022 .

الشروط الخاصة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعى

تم الاعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية على الصفحة الرئيسية الخاصة بها عن وجود مجموعة من الشروط يجب على المتقدم اتباعها لكى يحصل على معاش شهرى لكي يتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المتقدم سعودى الجنسية اى يحمل الجنسية السعودية .

ثانيا : يجب أن يكون إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية .

ثالثا : أن يكون عمرة لا يقل عن 35 عاما .

رابعا : للمطلقات التى مر على طلاقها سنتين يمكنهم الحصول على معاش الضمان الاجتماعى .

خامسا : لا يملك المتقدم اى مشروع تجارى خاص بة .

سادسا : أن يكون دخل الشهرى للمتقدم لا يتخطى الحد التى حددتها الضمان الاجتماعي .

سابعا : يجب أن يكون المتقدم من الفئات الفقيرة أو المتوسطة التى يلزم لها الحصول على الضمان الاجتماعى .

الموعد الخاص بصرف الضمان الاجتماعى شهر فبراير 2022

تم الاعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن الموعد المحدد لصرف المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2022 ، وهو الاربعاء من كل شهر 2 لعام 200 ، يمكن لجميع المواطنين السعوديين الاستعلام عن الضمان الاجتماعى المطور بشكل الكتروني عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية وذلك باتباع الخطوات الاتية :