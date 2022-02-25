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عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر وكيفية التقديم عليه 2022 ٬ تعتبر شروط قرض العمل الحر من خلال موقع ثقفني مستوفاه من خلال بنك التنمية الاجتماعية وهي من أهم أهداف الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بسبب الرغبة في دخول عالم رجال الأعمال لأنه إذا كانت الشروط كاملة ، سيتم الحصول على ما يسمى بالتمويل الأولي بدون أي فوائد للأشخاص المتميزين الذين لديهم أفكار لمشاريع مهمة ويريدون تنفيذها من أجل الاستقلال المالي ويمكن للعديد من الفئات التقديم في البنك.

شروط قرض العمل الحر

شروط قرض العمل الحر موضوعنا اليوم ، وأهم ما يتعلق بهذا الموضوع إتاحة الفرصة للمرأة والعاطلين عن العمل للتقدم لهذا القرض ، وهي ليست مجرد فرصة للعاملين في القطاعين العام والخاص ، بل هناك أيضًا فرصة للحرفيين والمهن الذين يحتاجون إلى رأس مال لبدء العمل.

ما هي شروط قرض العمل الحر

ولكي يضمن مقدم طلب القرض قبول طلب التمويل ، يجب عليه التحقق من استيفاء الشروط كاملة ، وهذا ما اشترطه بنك التنمية الاجتماعية ، حيث كانت الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية كما يجب أن يحمل الجنسية السعودية.

تعتبر الفئة العمرية ضرورية للغاية في هذا المشروع حيث يتم الحصول على القرض فقط لمن هم أكبر من واحد وعشرين عامًا وأقل من ستين عامًا.

هناك نقطة خاصة في ضمان إتقان المشروع أو الحرفة أو المهنة ، وهي أن يحصل مقدم الطلب على مستند مجاني.

ألا يكون المتقدم قد حصل على أي قروض سابقة من بنك التنمية الاجتماعية.

من الضروري التأكد من سداد أقساط القروض السابقة لضمان قبول طلب قرض العمل الحر.

يجب ألا يتجاوز التخلف عن سداد شيك الائتمان ثلاثين ألف ريال سعودي.

يجب ألا تقل الضمانات المقدمة من قبل مقدم الطلب والمستوفية لشروط البنك عن خمسين بالمائة من المبلغ الإجمالي.

من المهم جدا التأكد من أن الدخل الشهري لمقدم الطلب لا يتجاوز أربعة عشر ألف ريال.

يتم سداد القرض في أربعين شهرًا وهو أقصى حد ، ولكن في حالة العينية يكون الحد الأقصى ستين شهرًا.

وثيقة العمل الحر

كما أوضحنا سابقاً أنه يجب استخراج الوثيقة لضمان قبول طلب التمويل ، وهذا ليس فقط ما يتطلب استخراج الوثيقة ولكن أهميتها تكمن في أمور أخرى كثيرة ، وهذا ما سنذكره في السطور التالية :

وهي جزء من مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية السعودية المتخصصة في دعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال من خلال التمويل بدون فوائد.

إذا لم يكن لدى الشخص مقره الرئيسي لإجراء نشاط المشروع من خلاله ، يمكن أن تكون الوثيقة موضوع السجل التجاري.

يتميز حاملو الوثيقة بتقديم خصومات خاصة بهم في المعاملات الحكومية المتعلقة بالمهنة.

يمكن فتح حساب تجاري في البنك لتوفير الاحتياجات اللازمة لنشاط المشروع.

استخراج الوثيقة يوفر فرصة للشخص للمشاركة في خدمات الضمان الاجتماعي من عدمه ، وحرية الاختيار هي له.

يعتبر استخراج الوثيقة من أهم الشروط اللازمة للحصول على قرض لتمويل أي مشروع من بنك التنمية الاجتماعية كما ذكرنا سابقاً.

يعد إجراء استخراج المستندات أحد الإجراءات السهلة والمجانية.

ما هي خطوات التقديم على قرض العمل الحر

يمر طالب القرض من بنك التنمية الاجتماعية بمراحل مختلفة تبدأ بملء الاستمارة وتنتهي باستلام القرض وهي كالتالي: