رابط التسجيل في منصة قدوم 1443 وزارة الداخلية خدمة تسجيل القدوم عبر منصة أبشر absher.sa

التسجيل في منصة قدوم، أحد أهم المواضيع التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة ومتزايدة خلال الفترة الأخيرة، نظراً لكونها خدمة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية لتمكين القادمين للمملكة العربية السعودية، من تسجيل وتحديث بياناتهم إلكترونياً التي تخص الحالة الصحية وذلك خلال 72 ساعة قبل الوصول للمملكة عبر المنافذ الحدودية، وتم تفعيل هذا النظام الإلكتروني بالتزامن مع اجتياح فيروس كورونا للعديد من الدول ومحاولة المملكة محاصرة انتشار الفيروس وتقليل الإصابات، ضمن الإجراءات الوقائية التي تم تفعيلها داخل المملكة للمحافظة على سلامة الجميع.

رابط التسجيل في منصة قدوم

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

اختيار أبشر أفراد.

النقر على الدخول لمنصة قدوم.

أو الدخول المباشر على “absher.sa“.

اختيار فئة القادم للسعودية أو الخارج منها.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على تقديم الطلب.

الفئات المستهدفة من خدمة تسجيل القدوم

زائر مُحصن. قادم غير مُحصن. زائر للعلاج. مُقيم مُحصن. العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين. مقيم غير مُحصن.

التسجيل في خدمة القدوم

يعتبر التسجيل على منصة قدوم من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها والقادمين إليها، نظراً لما يشهده العالم بعد انتشار فيروس كوفيد 19 ومتحوراته، مما جعل المملكة تفعل النظام الإلكتروني في جميع الخدمات التي تقدم على مدار اليوم سواء للمواطنين داخل المملكة أو خارجها، وكذالك القادمين من مختلف الدول لزيارة السعودية لمختلف الأغراض سواء كانت مدة الإقامة قصيرة أو طويلة، لذلك تعتبر خدمة تسجيل قدوم أسهل وأسرع طريقة لتسجيل بيانات القادمين للمملكة بحيث لا يتعدى 72 ساعة على تسجيل البيانات قبل الدخول للأراضي السعودية.

شروط التسجيل على المنصة