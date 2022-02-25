احصل على تمويل لشراء سيارة جديدة بشروط ميسرة من إمكان للتمويل

احصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من منتجات شركة إمكان، تتيح شركة إمكان للتمويل العديد من منتجات التمويل الميسرة، التي تساعد على الحصول على التمويل المناسب لتلبية كافة احتياجاتك المالية، وفق عدد من الشروط الميسرة، كما أن هذه التمويلات المالية تتمتع بالعديد من المزايا، ومن ضمن منتجات إمكان للتمويل أيضا منتج التمويل التأجيري، والذي يمنح العميل إمكانية الحصول على سيارة جديدة حتى التملك وفق عدد من الشروط الميسرة والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

احصل على تمويل لشراء سيارة جديدة من خلال منتج التمويل التأجيري

منتج التمويل التأجيري يقدم للعملاء للعملاء فرصة لامتلاك سيارة، من خلال الحصول على تمويل يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقا لعدد من الشروط الميسرة الواجب توافرها، واتباع إجراءات الحصول على التمويل التأجيري المنتهي بالتملك.

شروط ومتطلبات الحصول على منتج التمويل التأجيري

رقم الهوية الوطنية ورخصة قيادة سارية المفعول.

تقديم خطاب التعريف بالراتب.

العنوان الوطني للمتقدم بالطلب للحصول على التمويل.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة شهور.

عرض سعر السيارة.

مزايا منتج التمويل التأجيري تمويل لشراء سيارة

المنتج التمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

الحصول على تمويل يصل إلى مليون ريال سعودي.

راتب يبدأ من 1900 ريال سعودي.

نسبة استقطاع تصل إلى 75%.

الاستمتاع بتأمين شامل طوال فترة التمويل.

التمويل يشمل كلا من السعوديين والمقيمين.

مدة تمويل تصل إلى خمس سنوات.

لا يشترط على العميل تحويل الراتب.

سهولة إجراءات الحصول على التمويل وسرعة التنفيذ.

الاستمتاع بخدمات ما بعد البيع الإلكترونية.

الحصول على موافقات فورية.

خدمات ما بعد البيع المقدمة من شركة إمكان للتمويل

خدمة تفويض قيادة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

إضافة سائق للمركبة.

يتوفر إمكانية السداد المبكر.

إمكانية نقل ملكية المركبة.

توفير وثيقة التأمين.

خدمة تجديد رخصة السير.

خدمة استبدال شكل اللوحة.

توفير بدل فاقد للاستمارة.

بدل فاقد للوحات.

طرق التقديم للحصول على منتج التمويل التأجيري