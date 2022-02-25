نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وشروط الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان هي أحد الطرق الجديدة ضمن إطار خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتقديم دعم سكني وهناك العديد من المواطنين الذين لا يملكون القدرة على شراء منزل أو بيت مناسب للإقامة، ويمكن الاعتماد على رابط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان للحصول على منزل، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث أن مبادرة منصة الإسكان التنموي جاءت بالاشتراك مع وزارتي الإسكان والموارد البشرية، وسوف نتعرف على آلية التقديم على الإسكان التنموي للمطلقات في السعودية.

التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن الاستفادة من الحصول على فلل الإسكان التنموي أو المنازل المقدمة من خلال المبادرة والوحدات السكنية بعد التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك باستخدام الطريقة التالية:

زيارة منصة الإسكان التنموي الإلكترونية (charity.housing.sa).

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، بالإضافة إلى إمكانية استخدام حساب أبشر في تسجيل الدخول.

قم باختيار تسجيل مستفيد، من أجل إتمام الإجراءات ومن أجل رفع الوثائق والمتطلبات الأساسية للحصول على الدعم السكني.

قم بتعبئة النموذج المتوفر للحصول على الدعم، بالبيانات الشخصية، والحالة الاجتماعية، وكافة معلومات الحالة المادية، وبيانات الأسرة.

بعد استكمال الطلب يمكن التحقق من الأهلية، واحفظ الطلب وقم بالمتابعة المستمرة من خلال الموقع.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وضعت الوزارة عدد كبير من الشروط لكي يحصل العملاء على الموافقة للحصول على الدعم السكني من خلال وزارة الإسكان، فأما عن الشروط المطلوبة فهي:

أن يكون حامل للجنسية السعودية والسن يزيد عن خمسة وعشرين سنة.

ألا يكون المواطن المتقدم من الوافدين الأجانب فينبغي أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

ينبغي أن يكون المواطن المتقدم مستفيد من الضمان الاجتماعي المقدم من خلال وزارة الموارد البشرية.

المتقدم لا بد أن يكون عائل الأسرة.

الفئات المستفيدة من الإسكان التنموي

وهناك العديد من الفئات المستفيدة من مبادرة الإسكان التنموي، ومنهم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما يُعطى أيضًا السكن المناسب إلى النساء وخصوصًا الأرامل والمطلقات اللواتي لا يملكن سكن مناسب، ولم يستفدن من قبل من برامج الدعم السكني.