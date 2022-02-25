نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تسديد قروض بنكية بنك الرياض وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسديد قروض بنكية بنك الرياض من أهم الحلول البنكية المتوافقة مع الأحكام الإسلامية وفق ما تم الإشارة إليه بشكل رسمي من خلال موقع بنك الرياض السعودي المتخصص في المعاملات البنكية، وفي فترة قياسية نجح برنامج تحويل الالتزامات المالية، وذلك لأنه يساعد في تسديد متعثرات واستخراج قرض جديد ويفي باحتياجات المواطنين، المتوفرة بهم شروط قرض شخصي في وجود متعثرات وسوف نوفر لكم جواب طريقة تسديد قروض ومتعثرات من خلال البنك الرياض السعودي 2022.

تسديد قروض بنكية بنك الرياض

تسديد قروض بنك الرياض من أهم الحلول التي لجأ إليها عملاء كثيرين فبعد الحصول على تمويل بدون تحويل راتب أو مع التحويل، والاستفادة من الحلول التمويلية البنكية الأخرى، قد يتم التعثر في سداد الأقساط، ولهذا قام البنك بإطلاق حلول مصرفية مبتكرة وهي توحيد الالتزامات المالية، ومن مميزاته:

يسر البنك إجراءات الحصول على التمويل كما أنها من الإجراءات السريعة التي لا تستغرق وقت طويل.

يستطيع العميل استخراج قرض بقيمة ثلاثة مليون ريال سعودي ولكن هذا الخيار متوفر فقط للجهات المعتمدة، أما الغير معتمدة فيحصل عملائها على نصف مليون ريال سعودي فقط.

تمويل متوافق مع الأحكام الإسلامية وفترة سداد التمويل تصل إلى خمس أعوام، كما أن الورثة يعفون في من سداد الأقساط في حال وفاة المقترض.

شروط تسديد القروض عبر بنك الرياض

أما عن الشروط لكي يتم سداد المتعثرات لدى البنوك السعودية والمؤسسات المصرفية من خلال البنك الرياض فقد أعلن عنها البنك عبر موقعه الرسمي من خلال برنامج توحيد الالتزامات المالية وهي:

العميل يتعين أن يكون من المواطنين الحاملين للجنسية السعودية ولا يتم صرفه إلى الوافد، كما أن السن لا يقل عن 18 سنة عند البدء في الإجراءات.

الحصول على وظيفة في أي قطاع، فغير مشترط قطاع بعينه، بل يُعطى التمويل إلى عملاء القطاع الخاص والحكومي والعسكري والمتقاعدين.

ويسأل الكثير من المواطنين عن تحويل الرواتب إلى البنك، ولهذا أعلن البنك عن ضرورة قبول استخدام نظام سريع من أجل تحويل الرواتب إليه في حال الحصول على التمويل الشخصي في وجود متعثرات لدى بنوك السعودية.