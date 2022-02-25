خطوات التحقق من استحقاق منح أراضي من وزارة الإسكان و شروط الحصول عليها

خطوات التحقق من استحقاق منح أراضي من وزارة الإسكان، أصبحت في هذه الآونة طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية محض اهتمام عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية الراغبين بالاستفادة من دعم الأراضي المجانية ، وقد أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالسعودية عن كافة الإجراءات اللازمة للتسجيل عبر منصة سكني والاستفادة من الدعم، كما يعتبر برنامج سكني أحد البرامج التكافلية التي تعمل على منح عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الدعم اللازم عبر برامج الرهن الميسر، عن طريق البرامج التمويلية الداعمة للمواطنين بالمملكة الحجازية، وجاء ذلك في ظل سعيهم إلى تحقيق رؤية المملكة 2030،كما يمكن التعرف علي خطوات و شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات التحقق من استحقاق منح أراضي من وزارة الإسكان

يتوفر للمواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على دعم الأراضي المجانية من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية خدمة التحقق من الاستحقاق بشكل إلكتروني، وتتم العملية عبر ما يلي:

الانتقال إلى منصة سكني الإلكترونية. ثم النقر على حقل الوصول السريع. النقر على حقل المواطن أو المقيم. ثم النقر على حقل التحقق من الاستحقاق. كتابة رقم هوية المتقدم. ثم النقر على حقل التحقق. كتابة تاريخ الميلاد الخاص المتقدم. ثم النقر على حقل التحقق. الإجراء للتحقق الخاص من خلال رقم الجوال. الاستكمال للإجراءات المطلوبة من الموقع، وذلك لضمان الاستعلام. سوف تظهر تفاصيل نتيجة استحقاق الشخص للحصول على الدعم.

شروط الحصول على الأراضي المجانية في سكني

وضعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص أو العائلة السعودية الراغبين بالحصول على دعم البرنامج، ووفقًا لما ورد من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية فإن الشروط كالتالي:

يجب أن يحمل جميع أفراد أسرته الجنسية السعودية. ثم يشترط بأن لا يقل عمر الشخص المتقدم خمسة عشرين عامًا. وهنالك عدة فئات تستثنى من هذا الشرط وهي كالتالي: الأرملة والمرأة المطلقة التي تُعيل أبنائها، وذلك بشرط أن يكون قد مضى على طلاقها أو وفاة زوجها عامين. ثم يستثني الأخوة المجتمعين والذين توفي والدهم ووالدتهم على حد سواء. زوجة المواطن السعودي التي تقوم بإعالة أبنائها السعوديين. يشترط ألا تكون الأسرة ممتلكة مسكن في الخمسة أعوام الأخيرة، وذك ك قبل تقديم الطلب. ثم يشترط أن تستوفي العائلة جميع الشروط السابقة. يشترط ألا تكون الأسرة أو الشخص مستفيد أو سبق له وأن استفاد من أي دعم سكني مسبق. يشترط أن تكون الأسرة مقيمة في السعودية اقامة دائمة.

أهداف برنامج سكني

يهدف برنامج سكني إلى تحقيق دعم الأسر المحتاجة، وهي العائلات السعودية التي تتوافق مع شروط وزارة الإسكان ومن أهمها المطلقات والأرامل، ويهدف البرنامج إلي تحقيق العدالة في المجتمع في توزيع الدعم، حيث يسعى من خلال هذا الدعم إلى الإتباع لطريقة يمكن من خلالها تلبية رغبات أفراد المجتمع المحتاجين وتوفير السكن المناسب لهم، والمراعاة الاختلاف الطبقات في المجتمع.