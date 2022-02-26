موعد إيداع المقطوعة hrsd.gov.sa بعد الحجز عبر رابط منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومنصة الدعم والحماية الجديدة والتي انتقلت كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالضمان المطور إليها، ويخضع مسجلي المساعدات المقطوعة الجدد أو المسجلين بالسنوات الماضية لشروط الضمان الجديدة.

موعد إيداع المقطوعة hrsd.gov.sa تسجيل مستفيد جديد وكيفية الاستعلام بالرقم المدني

تعتبر مقطوعة الضمن الاجتماعي المطور مسار تساؤلات المواطنين المسجلين في الضمان المطور الجديد، حيث أن هنالك أعداد من المستفيدين بالضمان بالنظام القديم استفاد من قبل من المقطوعة ويودوا عودة الاستفادة منها من جديد، بينما يرغب المسجلين في الضمان في الشهور القليلة الماضية الاستفادة من كافة خدمات وزارة التنمية الاجتماعية والتي يكون منها المساعدة المقطوعة.

شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة

أن يكون المسجلين من الجنسية السعودية، وكذلك يتم قبول المتزوجة من سعودي ولها أطفال أو الأرملة غير السعودية أو المطلقة.

يتم الالتزام بالحد الأدنى للدخل (3000 ريال للفرد – 8650 ريال لرب الاسرة).

يجب ألا يكون للمسجلين سجل تجاري أو أملاك عقارية باهظة.

يتم تقديم ما يثبت عدم القدرة على الوفاء بالمصروفات والحاجة لمبلغ الضمان المطور وكذلك المساعدة المقطوعة.

يجب أن يكون من الموجودين بشكل مستمر داخل المملكة.

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يقوم المواطن بالدخول على الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار “خدمات وزارة التنمية الاجتماعية”. يتم التوجه إلى صفحة التسجيل في منصة النفاذ الموحدة أو خدمات وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم بتسجيل البيانات المطلوبة واتباع كافة الخطوات. يتم الحصل على رقم السجل المدني ليتم الاستعلام به. يتم الدخول مباشرة على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يقوم بتسجيل رقم السجل المدني. يتم تسجيل رمز التحقق البشري. يقوم باختيار ايقونة “عرض”. يتم عرض حالة الطلب.

كيف أستحق المساعدة المقطوعة 1443 بالنظام الجديد

الجنسية شرط هام من شروط الاستحقاق.

الدخل الشهري يجب أن يكون لا يكفي الاحتياجات العامة كسداد الإيجار وفواتير الكهرباء وغيرها.

يكون المستفيد من المقبولين في نظام الضمان المطور الجديد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تنطبق شروط الضمان المطور الجديد على مقطوعة الضمان: الدخل المنخفض – استقلالية السكن – تسجيل كافة بيانات الدخل – الاستقلالية في السكن للفرد المستقل.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات المساعدات المقطوعة مثل تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، على أن يستمر التحديث والتسجيل بحد أقصى في مايو 2022، ويتوقع إيداع مقطوعة الضمان بعد الموافقة على الميزانية المخصصة لها أو بقرار سامي من خادم الحرمين الشريفين في رمضان 1443.