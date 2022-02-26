بنك ساب السعودي يقوم شروط شراء هاتف جوال من قبل البنك بالتقسيط، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن جميع الشروط الأساسية المطلوب توافرها للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، حيث أن بنك ساب السعودي يقوم بتحويل العملية الشرائية بالبطاقة ذات العلاقة إلى برنامج “أقساط” وهذا للفترة التي وافق عليها بنك ساب السعودي، ويلزم على المستفيد أن يكون حامل البطاقة معاََ، وأضاف إلى ذلك أن سوف يتم كشف حساب شهري للمستحقين، الذين يحملوا البطاقة، ودها لكي يتم تسديد مجملا في يوم تاريخ الاستحقاق أو قبله، في حالة إلغاء برنامج الأقساط لعدم السداد أو التأخير، هذا يؤدي إلى تحويل عمليات شراء اقساط إلى عمليات شراء عادية.

شروط شراء جوال من بنك ساب بالتقسيط :

يجب الموافقة على تحويل إحدى أو عدد من عمليات الشراء المؤهلة، قبل 4 أيام من تاريخ الاستحقاق. يجب على المستفيد تحويل عملية شراء إلى برنامج اقساط. يحب خفض حد الائتمان على حساب البطاقة بالقيمة الإجمالية، وهذا لكي يتم دفعات الأقساط المستحقة والمتعلقة. سوف يتم إجراء إضافة القسط الشهري المحدد للاقساط، إلى المبالغ غير المسددة، والمبلغ الأدنى المستحق. في حالة التأخير في السداد أو عدم الدفع يؤدي إلى إلغاء برنامج أقساط. سوف يتم احتساب مبلغ 113.85 ريال سعودي وهذا على أقساط 6 أشهر، و228.85 ريال سعودي على 12 شهراً، و57.5 وهذا على مدار 24 كرسوم إدارية عن كل عملية أقساط بنك ساب. إذا كان المستفيد لم يقم حامل البطاقة بدفع ما يساوي أو أكثر من المبلغ الأدنى المستحق، وهذا من يوم الاستحقاق أو قبله. إذا أراد حامل البطاقة إقفال حساب البطاقة، وهذا قبل نهاية أي فترة الأقساط المستحقة. سوف يجرى استخدام أي رصيد دائن، وهذا ينشأ عن استعادة مبالغ أو رد مطالبات ناجح أو مبالغ. بنك ساب لم يكن مسؤول نهائياً عن رفض اي مؤسسة تجارية قبول البطاقة. بنك ساب يحق في أي وقت وبدون أي إشعار حامل البطاقة أو تحمل أي مسؤولية، تجاه حامل البطاقة.

وقد تجد الإشارة إلى أن للمستفيد لم يقل حامل البطاقة، يكون من تاريخ الاستحقاق وهذا من فترات إصدار الفواتير، وبناءا على ذلك من حق بنك ساب إلغاء اي أقساط غير مسددة على الإطلاق، ولذلك في هذه الحالة يضاف قيمة مساوية مبالغ الأقساط الأساسية المتبقية إلى القيمة غير المسددة للمستفيد من بنك ساب السعودي.