نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «سناب شات» تطرح ميزة جديدة للأصدقاء المقربين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة سناب شات للمستخدمين في الفترة الأخيرة مجموعة من التحديثات والميزات الجديدة داخل التطبيق، وكان آخرها إمكانية مشاركة موقعك الشخصي مع أحد أصدقائك من خلال تطبيق سناب شات، وجاء ذلك في ظل المميزات الجديدة التي تطرحها الشركة الراعية للتطبيق بهدف تحسين منصة سناب شات واستخدامها في التواصل بشكل أسرع وتكوين صداقات جديدة.

ميزة مشاركة الموقع مع الأصدقاء في تطبيق سناب شات

يمكن لمستخدمي تطبيق سناب شات مشاركة موقعهم مع الأصدقاء بصورة فردية لمدة 15 دقيقة، ومن الممكن أن تمتد مدة المشاركة لبضع ساعات كما أشارت منصة سناب شات أن الميزة الجديدة للتطبيق الهدف منها التعرف على موقع الأصدقاء واستخدامها في العادات اليومية للوصول بشكل أسرع ويمكنك تفعيل الميزة الجديدة من خلال فتح الموقع الجغرافي من شريط الاشعارات للجوال.

كيفية إيقاف مشاركة الموقع مع الأصدقاء في تطبيق سناب شات

إنشاء ميزة مشاركة الموقع جاء بناءً على طلب المستخدمين حول كيفية استخدام التطبيق مع الأصدقاء في التواصل والتتبع بصورة أسرع من تطبيقات التواصل الأخرى؛ لذلك أوضحت المنصة أن الهدف من الميزة ليست المطاردة أو التتبع من الأصدقاء لذلك أتاحت إمكانية إيقاف المشاركة مؤقتاً مع الأصدقاء، وبإمكانك إيقاف مشاركة الموقع الشخصي مع الأصدقاء بدون إخبار الطرف الآخر، وذلك لإيقاف مخاطر التتبع أو المطاردة وأخذ الحرية الكافية عند إستخدام التطبيق مع الأصدقاء.

ميزة فحص سناب كود في تطبيق سناب شات

فحص سناب كود من المميزات الجديدة لتطبيق سناب شات حيث تتيح لك إمكانية مشاركة ملفك الشخصي مع الأصدقاء وإضافة بعض الأشخاص المقربين منك إلى قائمة أصدقاءك دون الحاجة إلى البحث عن إسم الملف الشخصي أو مشاركة رابط حيث تساعدك ميزة سناب كود في الوصول إلى ملف شخصي عن طريق مسح رمز الـ QR للملف الشخصي عبر كاميرا الجوال أو عن طريق صورة الرمز المرئي.

مسح سناب كود عبر كاميرا الجوال

يمكنك مسح رمز QR للملف الشخصي عبر كاميرا الجوال الشخصي من خلال إتباع الخطوات التالية:-