تمويل سريع جدا بدون ضامن في المملكة الشروط والأوراق المطلوبة

تمويل سريع جدا، وهذا ما يبحث عنه الكثيرين في المملكة العربية السعودية وخصوصا التمويل الشخصي بدون كفيل أو بدون ضامن، ونجد أن هناك تمويل شخصي سريع جدا بالمملكة من غير البنوك حيث هناك جهات تقدم هذا النوع من التمويل الذي يجد إقبال العديد من الأشخاص الباحثين عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وهناك عروض ماليه وقرض شخصيه تناسب الجميع مع احتياجاتهم الشخصية والأسرية وتلبى جميع متطلباتهم من خلال تمويل سريع من سلفه ، اليوم نتحدث عن تمويل شخصي سريع خارج البنوك والتمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب، ونأتي إلى اهم ميزه يمتلكها هذا النوع من التمويل هو انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها مما يزداد ثقة لدى عملائه.

تمويل سريع جدا بدون كفيل

هناك العديد من المؤسسات والبنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهذه ميزه تمتلكها هذه الجهات، ولكن هناك أيضا تمويل سريع جدا بدون ضامن أو كفيل من خلال تمويل سريع يقدم من خارج البنوك مثل تمويل مقالتنا اليوم، وقد وضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يقدم طلب للحصول على التمويل السريع من سلفه، وأيضا هناك عدد من الأوراق والنماذج التي يجب أن تقدم عند طلب هذا التمويل والتي نتعرف على كل هذه التفاصيل من خلال مقالتنا اليوم في السطور القادمة.

شروط التمويل السريع من سلفه

الدخول أولا على موقع سلفه وتقديم طلب التمويل.

أن يكون طالب التمويل السريع سعودي الجنسية.

التمويل بدون تحويل راتب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية.

لا يقل مقدم الطلب عن 18 عام.

أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي.

فترة عمل صاحب طلب التمويل لا تقل عن 6 شهور.

الأوراق المطلوبة لتمويل سريع من سلفه