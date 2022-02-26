كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة لعام 1443 بالسعودية إلكترونياً عبر منصة أبشر

تم إجراء الكثير من البحث حول صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية، ونفذت المملكة العربية السعودية بعض التحديثات على المملكة العربية السعودية نظرًا لتطبيقها الأخير لأنظمة الإقامة في المملكة، نظام الإقامة للعمال الذين يعيشون على أراضيها، مما يجعل الكثير من الاستفسارات حول صلاحية الإقامة، والعديد من المقيمين من المملكة ، في المقال التالي، سنقوم بوصف طريقة التحديث الصحيحة التي يمكن للمقيمين من خلالها الاستعلام عن مدى توفر الإقامة، من الخدمات الحكومية من وزارة الداخلية السعودية عبر موقع أبشر.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

يمكن للعاملين المقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية إقامتهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وخطوات هذه المنصة بسيطة للغاية، حيث تحرص وزارة الداخلية السعودية على جعل برنامج أبشر منصة فائض قد يكون حدث في استفسارات المكتب السابقة. بديل مزدحم،يمكنك التحقق من صلاحية الحساب من خلال رقم الحساب من خلال بضع خطوات بسيطة والتي يمكن تلخيصها بالخطوات التالية:

أولاً ، يجب عليك الدخول إلى منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وانقر فوق الخدمات، وفي هذه الخطوة

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وانقر فوق الخدمات، وفي هذه الخطوة ثم كتابة البيانات المطلوبة والرمز الحالي في الحقول الخالية للتأكد من أن المستخدم ليس روبوتًا.

بعد ذلك، يتم تأكيد المعلومات وسيتم عرض جميع تفاصيل الإقامة التي تم إدخالها للتو على الفور.

كما يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية التحقق من صلاحية الإقامة عن طريق اختيار رقم التأشيرة أو رقم الإقامة في الخانة الأولى، ثم كتابة الرقم في الحقل المقابل، ثم اختيار القيمة في الحقل الثاني وكتابة ذلك في الحقول المقابلة، ثم تحقق من خلال مربع الاختيار، ثم سيتم عرض معلومات حول جميع فترات الإقامة صلاحية التأشيرة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

حالات إلغاء الإقامة في السعودية

بموجب النظام الحالي في المملكة العربية السعودية ، وفي ظل ظروف معينة ، يجوز إلغاء حق المقيم في الإقامة في المملكة.

وكما ذكر النظام السعودي فإن هذه الحالات هي: