نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

ننشر نظام الضمان الإجتماعي المطور في السعودية، هو نظام يقوم بالدعم المادي للأفراد والأسر المحتاجة لتحسين حالتهم المادية والمعيشية والتحول من إلاحتياج إلى الإنتاج عن طريق التدريب والتأهيل وتقديم خدمات لإيجاد فرص عمل، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقه.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بصرف هذه المبالغ المالية من أموال الذكاه التي يتم جمعها من المؤسسات والشركات الكبيرة، وذلك لتقديم الدعم المالي للمستحقين من الضمان.

أهداف نظام الضمان إلاجتماعي المطور

توفير الإحتياجات الأساسيه للأسر المستحقة.

الإستقلال المالي للمستحق والتحول إلى شخص منتج من خلال التدريب والتأهيل.

وضع الشروط في حال الكوارث والأزمات التي تضمن مساعدة المستحقين.

إرسال الرسائل اللازمة لمعالجة حالات الإحتياج المالي للأفراد والأسر.

موارد الضمان الاجتماعي المطور

أموال الزكاة التي يتم جمعها من الدولة.

المعونات المعتمدة من خزينة الدولة.

مايقدم له من صدقات وعائدات وتبرعات.

شروط الإستحقاق لدعم الضمان الإجتماعي المطور

أن يكون سعودياً مقيماً في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، ويستثني من شرط الجنسية الفئات التالية:

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

المطلقة والأرملة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

أبناء المطلقة وأبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودية.

الأشخاص الأيتام وذوي الإعاقة، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

أن يكون الحد الأدنى لدخل الفرد أو الأسره هو 1100 ريال لعائل الأسرة، 550 ريال لكل فرد في الأسرة.

أن يكون ملتزم بشروط ومتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء، والإلتزام أيضاً ببرامج التدريب والتوظيف للقادريين من أفراد الأسرة.

أن لا يكون مقيماً في أحد مراكز أو دور الرعاية في الدولة.

أن لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

اذا كان العائل لديه اكثر من أسرة، فتعتبر كل أسرة مستقلة عن غيرها ولها معاش مستقل.

طريقة التسجيل المواطنين المستفيدين من نظام الضمان إلاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الإجتماعية عن طريقة تسجيل المواطنين المستفيدين من نظام الضمان الإجتماعي من خلال إتباع الخطوات التالية: