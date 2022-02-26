أسعار أحدث عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

تعتبر بنده واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%، فتعمل بنده على أن تريح عملائها وتقدم إليهم كل ما يحتاجون من منتجات ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض بنده في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده في المملكة العربية السعودية

توفر بنده المزيد من العروض والخصومات على مختلف المنتجات الغذائية التي من بينها كلًا من التالي.

يشمل العرض على حليب طويل الاجل كامل الدسم 12* 1 لتر متوفرة بسعر 49.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على دقيق فاخر فوم كيلو واحد بسعر 9.95 ريال سعودي. تقدم بنده عرض على شوفان أبيض كويكر متوفر بسعر 21.50 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على سكر ناعم الأسرة 13 كيلو متوفر بسعر 29.95 ريال سعودي. زيت دوار الشمس نور 2*1.5 لتر متوفر بسعر 29.95 ريال سعودي.

المزيد من أسعار عروض بنده السعودية

أرز مزة بسمتي ابو كاس 10 كيلو متوفر بسعر 54.95 ريال سعودي. دجاج فقيه 10*600 جرام متوفر بسعر 79.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على جبنة موزاريلا ديلي ديري متوفرة بسعر 23.95 ريال سعودي. دجاج طازج البشاير متوفر بسعر 13.75 ريال سعودي. جبنة كريم قابلة للدهن المراعي 2*500 جرام متوفرة بسعر 22.95 ريال سعودي. يحتوي العرض على دجاج دو 10*1 كيلو متوفر بسعر 128.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم في السعودية

حرصت بندة مع نهاية كل أسبوع على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف منتجاتها وفيما يلي بعض المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بندة: