نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات جديدة لمنصة أبشر الأفراد نسخة جديدة من خدمة أشر للصم خدمات الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات جديدة لمنصة أبشر الأفراد ونسخة جديدة من خدمة أشر للصم، حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من اجل تقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها داخل المملكة. كما تقوم أيضا بالبحث عن أفضل الطرق لتقديم هذه الخدمات بطرق تعمل على توفير الوقت والجهد لدي المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما أن من بين هذه الخدمات جاءت منصة أبشر وهي منصة إلكترونية. والتي تعمل على تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين عبر الإنترنت، دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلي المؤسسة. ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عن طريق أبشر. كما إن هذه المنصة مختلف تماما عن وزارة العمل السعودية.

خدمات جديدة لمنصة أبشر

لقد قامت وزارة الداخلية السعودية بمواصلة التوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية. والتي تقوم بتقديمها عن طريق منصاتها المتعددة لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين. حيث قامت حديثا بإضافة للأحوال المدنية خمس خدمات جديدة تبع قائمة الخدمات لمنصة «أبشر أفراد». وتتمثل هذه الخدمات الخمس المضافة للمنصة فيما يلي:

أولا خدمة طلب تعديل للمؤهل الدراسي

ثانيا خدمة طلب تصحيح الاسم المكتوب باللغة الإنجليزية

ثالثا خدمة طلب تصحيح للحالة الاجتماعية

رابعا خدمة طلب لربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

خامسا خدمة تحسين المطورة

نسخة جديدة من خدمة أشر

كما قامت الحكومة أيضا بإطلاق النسخة الجديدة والمطورة من خدمة أبشر والتي توجهه للصم وضعاف السمع. كما أن هدفها مساعدة الموظف أو المستفيد على التواصل عن طريق التقنية “QR Code”. وذلك من خلال مترجم لغة الإشارة داخل مركز الاتصال المرئي الموحد عن طريق نقاط الاتصال في جميع محطات تقديم الخدمة داخل الأحوال المدنية في المملكة. وكذلكرزيادة على هذا لقد أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق خدمات تسجيل واقعة الوفاة والولادة في ممثليات المملكة بالخارج. وسوف تسهل هذه الخدمة التي تتم عن طريق الربط الإلكتروني بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. على المواطنين القائمين في الخارج على طلب تسجيل واقعة الولادة وكذلك الوفاة التي تحدث لهم بالخارج عن طريق ممثليات المملكة داخل الدول التي يعيشون بها.

الإصدار الثاني منصة ميدان

كما قامت الوزارة بإطلاق الإصدار الثاني من منصة ميدان والتي تعتبر إحدى أهم المنصات الأمنية المتكاملة للعمل على دعم إمكانيات العمل الأمني التقنية. وقد قام بالإشراف عليها وتنفيذها كوادر وطنية ضمن منسوبي وزارة الداخلية. كما يتضمن الإصدار الثاني للمنصة على أربعة عشر إجراءً إلكترونياً. كما أن من ضمنها قراءة الهوية الرقمية المحمولة، كما تعمل على التحقق من تصاريح الحج والعمرة. وكذلك الاستفسارات الأمنية، وهوية رجل الأمن الإلكترونية، كما يتم رفع الحوادث المرورية لأمن الطرق.

الخدمات الإلكترونية امنصة أبشر للجوازات

فلقد قامت المديرية العامة للجوازات بالتوضيح إنه الصورة الرقمية لتقديم الخدمات توفر على المواطنين الوقت والجهد. كما تقدم منصة أبشر خدمات عديدة للمواطن يبدون الحاجة لزيارة الفرع. ويمكننا عرض أهم هذه الخدمات كما يلي: