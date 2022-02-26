مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية يعلن السعودية الأولى في المنطقة

وفقًا لما يقره مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية الذي تصدره الإسكوا التابعة للأمم المتحدة حققت المملكة السعودية المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فما هو هذا المؤشر الصادر عن الإسكوا؟ وما هي معاييره في قياس النضج الإلكتروني؟ وما هي الخدمات التي يقيسها هذا المؤشر؟ أسئلة تدور في الأذهان وإليكم الإجابات.

مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية

الإسكوا وهي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي تتبع منظمة الأمم المتحدة تصدر مؤشر تحت عنوان نضج الخدمات الحكومية والإلكترونية، ويقوم هذا المؤشر بقياس نضج الخدمات الحكومية فيما يتعلق بالتطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية.

ويركز المؤشر على عدد 84 خدمة حكومية لأولئك المستفيدين سواء من الأفراد أو قطاعات الأعمال في عدد من القطاعات أبرزها قطاع التعليم والشئون الاجتماعية والبيئة والإسكان وكذلك قطاعات الداخلية والسياحة والصحة والشئون الاجتماعية والشئون البلدية والعمل وغيرها.

وذلك بهدف تحسين وتطوير جودة الحياة وتحقيق الدعم لريادة الأعمال.

ومن أبرز الخدمات الخاصة بالأفراد الجوازات وخدمات الأحوال المدنية، خدمات الرعاية الصحية، التعليم الإلكتروني ومنصاته، الإعانات الاجتماعية.

أما عن أهم خدمات الأعمال فتتمثل في عقود الشركات وما يتعلق بالسجل التجاري، كذلك إصدار التراخيص المتعلقة بمختلف الأنشطة، إجراءات تخليص الجمارك، تسديد الضرائب وطلبات الاعتراضات، سداد رسوم البلدية.

ركائز المؤشر ونتائج المملكة فيه

يرتكز مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية على ثلاث ركائز أساسية.

الأولى وهي توفر وتطور الخدمة وقد حققت فيه المملكة السعودية المركز الأول بنسبة تقدم قدرت ب 16.7%.

الركيزة الثانية خاصة باستخدام الخدمة ودرجة رضا المستخدمين عنها وقد جاءت فيها نتيجة المملكة السعودية في المركز الثاني بنسبة تقدم بلغت 29.5%.

أما الركيزة الثالثة فهي تحقيق الوصول للجمهور وقد جاءت نتيجة المملكة في المركز الثاني كذلك ونسبة تقدمها 22%.

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