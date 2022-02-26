مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Oppo Find X3 Pro وسعره في السعودية والدول العربية

أعلنت شركة اوبو oppo عن تقديمها لمجموعة من الأجهزة الحديثة في كافة الأسواق العالمية ومن بين تلك الهواتف هاتف أوبو فايند اكس 3 فيتسم ذلك الهاتف بالكثير من السمات التي من بينها ادائه المتميز واحتوائه على معالج 7 نانو متر ومن خلال مقالنا اليوم سيتم التعرف على كل ما يخص هاتف اوبو فايند 3 اكس (oppo find x3).

مواصفات هاتف Oppo Find X3

يتصف الهاتف بالكثير من المواصفات منها ما هو مناسب للمشتري ومنها ما هو غير مناسب ومن بين مواصفات الهاتف كلًا من التالي.

وصف موبايل oppo Find X3

يعمل الهاتف على دعم شريحتين اتصال من النوع نانو كما أنه يقوم بدعم شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس. يحتوي الهاتف على مكان يتم وضع فيه شريحتين ويقوم بدعم وضع الاستعداد المزدوج.

أهم ما يميز هاتف اوبو فايند X3

من أهم ما يميز هذا الهاتف أبعاد الطولية التي تقدر 163.6 سم وعرض 74 سم وسمك 8.3 سم ووزنه 193 جرام. تم صنيع الهاتف من واجهة زجاجية من النوع غوريلا 5 ولكن يبدو الزجاج في شكل هيكل من الألومنيوم. يتوفر الهاتف بذاكرة 128 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين عشوائية 128 جيجا بايت كما أنه متوفر بذاكرة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. يقوم الهاتف بدعم نظام التشغيل ColorOS 11.2 المعتمد على أندرويد 11.

أهم ما يميز موبايل oppo find X3

أهم ما يميز ذلك الهاتف هو احتوائه على إعداد كاميرا خلفية رباعية في الخلف وهما كالتالي.

الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل ، f / 1.8 ، (عريض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS. الكاميرا الثانية 13 ميجا بيكسل ، f / 2.4 ، 52 مم (تليفوتو جرافي) ، 2x زوم بصري PDAF. الكاميرا الثالثة 50 ميجا بيكسل ، f / 2.2 ، 110 درجة ( ultrawide) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرو متر ، كاميرا متعددة الاتجاهات PDAF” الكاميرا الرابعة 3 ميجا بيكسل ، f / 3.0 ، “ماكرو” كما يحتوي الهاتف على طلاء مقاوم للمياه.

متوسط سعر oppo find x3 Pro في السعودية والدول العربية

في هذا المقال سوف نذكر لحضراتكم في تلك السطور التالية سعر هاتف oppo find x3 في السعودية وبعض البلدان العربية وسعره بالدولار الأمريكي.