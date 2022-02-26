نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن تجديد الإقامة في السعودية من خلال منصة ابشر و رسوم الإقامة للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن تجديد الإقامة في السعودية أتاحت المديرية العامة للجوازات للمقيمين في المملكة كافة الاستعلامات عن أهم الأمور المتعلقة بالإقامة من خلال خدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة بشكل إلكتروني سهل وسريع وذلك عبر المنصات الإلكترونية التابعة لها ومن أهم هذه المنصات بوابة ابشر الخدمية دون الذهاب إلى مكاتب العمل والهدف من ذلك تحويل نظام العمل إلى نظام إلكتروني مما يوفر الوقت والجهد حيث يعد أمر تجديد الإقامة يهم جميع المقمين على أراضي المملكة لأن أي تجاوز وتأخير في تجديد الإقامة قد يعرض صاحب الإقامة لغرامات مالية وعقوبات شديدة.

كيف استعلم عن تجديد الإقامة في السعودية

قبل البدء في تجديد الإقامة يجب من اجراء استعلام عن تجديد الإقامة أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة وموعد تجديدها من خلال بوابة ابشر بالخطوات الأتي ذكرها:-

لابد في بداية الأمر الدخول إلى موقع ابشر الإلكتروني الرسمي.

يظهر لك في واجهة الموقع ابشر للأفراد قم بالضغط عليها.

قم بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل دخول.

ادخل رمز التحقيق المرسل إلى جوالك.

بعد الدخول للموقع قم بالضغط على أيقونة استعلاماتي.

وبعد قم بالضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

لابد من كتابة رقم إقامتك وإعادة كتابة الرمز المرئ الموضح أمامك ثم اضغط على استعلام.

سوف يسدل أمامك صفحة بها جميع بيانات الإقامة وتاريخ انتهائها.

خطوات تجديد الإقامة عبر ابشر

بعد ما استوفينا خطوات الاستعلام عن تجديد الإقامة أعلاه يمكنك الآن معرفة خطوات تجديد الإقامة أو بإمكان الكفيل تجديد إقامة مكفولية بكل سهولة عن طريق موقع ابشر باتباع النقاط الأتية:-

الدخول إلى بوابة ابشر الإلكترونية مباشرة عبر الرابط الرسمي. يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور و رقم الهوية الوطنية من خلال ابشر أفراد. قم بإدخال رمز التحقيق المرسل إليك. من خلال الصفحة الرئيسية للموقع ابشر اختر الخدمات الإلكترونية. الصفحة ذاتها اضغط على أيقونة المكفولين. من خلال قائمة الخدمات قم باختيار تجديد الإقامة. يجب قراءة التعليمات الموضحة أمامك ثم قم بالضغط على زر التالي. ثم اختر العامل الذي تريد تجديد إقامته. حدد مدة تجديد الإقامة مع التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم جدد الإقامة مباشرة.

شروط تجديد الإقامة في السعودية

وضعت بعض الشروط و المتطلبات التي يجب توافرها لتجديد الإقامة وهي:-

يشترط دفع الرسوم اللازمة لتجديد الإقامة وأي تأخير رسوم مفروضة على العامل أو المقيم.

يجب دفع المخالفات المرورية المسجلة ضد العامل واذا وجد مخالفات يجب تسديد قيمة المخالفات أو لا.

لابد من وجود العامل على أراضي المملكة عند تجديد الإقامة.

يشترط انا يكون جواز السفر الخاص بالعامل ساري المفعول والصلاحية عند التجديد.

يجب وجود صورة وبصمة للعامل أو المقيم مسجله في نظام الجوازات وأيضا لأفراد أسرته من تجاوز عمر 15 عاما.

كم رسوم تجديد الإقامة للرجال والنساء في السعودية

رسوم تجديد الإقامة في السعودية يتم تحديدها من المديرية العامة للجوازات الخاصة بتحديد الإقامة وهي كما يلي:-

تقدر قيمة رسوم إقامة العاملين في القطاع الخاص من الأجانب بمبلغ 650 ريال سعودي.

تبلغ قيمة رسوم تجديد الإقامة سواء كانت للرجال أو النساء في الأعمال المهنية سائق أو مزارع أو خادم أو راعي مبلغ 650 ريال سعودي.

أما بالنسبة للرسوم اللازمة لتغيير المهنة 1000 ريال سعودي.

كما تبلغ رسوم تجديد الإقامة للوافدين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات المختلفة مبلغ 600 ريال سعودي.

في حالة نقل الكفالة فتبلغ الرسوم:-

للمرة الأولي: 2000 ريال سعودي. وفي المرة الثانية: 4000 ريال سعودي. أما في المرة الثالثة:6000 ريال سعودي. تبلغ الرسوم اللازمة لإضافة مواليد جدد 2000 ريال سعودي. أما رسوم رسوم تجديد إقامة المرافقين الذين تخطوا عمر 18 عاما وهي 500 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة

الفئات المعفاة من دفع الرسوم اللازمة لتجديد الإقامة وهذه الفئات لا تتحمل أي مبالغ من رسوم تجديد الإقامة ومن اهم هذه الفئات هم: