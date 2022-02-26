تمويل شخصي سريع بدون ضامن عبر منصة سلفة

تمويل شخصي سريع بدون ضامن. من خلال منصة سلفة والتي تقدم التمويل الشخصي بالاعتماد على التقنية الرقمية المالية (Fintech) وذلك لتوفير الوقت والجهد ولتوفير تمويل سهل وسريع. وتستطيع تقديم طلب التمويل الشخصي والحصول على الموافقة الفورية واستلام التمويل في أي وقت في أي مكان في أي مدينة داخل المملكة دون الحاجة لزيارة فروع المنصة.

مزايا تمويل شخصي سريع بدون ضامن

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سلسلة من الإجراءات السهلة والسريعة وفترات سداد ميسرة ومجدولة.

يقدم هامش ربح تنافسي.

يوجد إیداع سریع للتمويل.

شروط التمويل الشخصي في سلفة

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

أن يكون العمر ما بين 18 عام حتى 60 عام ويكون المتقدم على التمويل مُكتمل الأهلية.

أن يكون المتقدم على التمويل على رأس العمل، شريطة ألا تقل مدة العمل عن ثلاث أشهر بالخدمة بالنسبة موظفي القطاع الحكومي أو ستة أشهر بالنسبة موظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب هو 4000 ريال.

مواعيد الاستحقاق: يسدد العميل التمويل على دفعات شهرية متساوية. حسب المدة التي يختارها العميل وتبدأ من ستة أشهر ويصدر فاتورة السداد يوم 28 من كل شهر في حالة الموافقة على طلب التمويل يوم 25 من الشهر الجاري تصدر الفاتورة يوم 28 بالشهر الذي يليه.

طريقة طلب تمويل سلفة

يمكن الحصول على تمويل سلفة الشخصي من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى التمويل الشخصي سلفة

النقر على طلب التمويل

ثم أدخل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال المُسجل في أبشر والبريد الإلكتروني ثم اكتب كلمة المرور

والنقر على استكمال التسجيل حتى تطلب التمويل .

أسعار التمويل من سلفة

مبلغ 3,000.00 ر.س مدة التمويل 4 شهور معدل النسبة الشهرية 10.24% مبلغ القسط 875.00 ر.س.

مبلغ 4,000.00 ر.س مدة التمويل 5 أشهر معدل النسبة الشهرية 9.44% ومبلغ القسط 953.33 ر.س.

مبلغ التمويل 5,000.00 ر.س مدة التمويل 6 أشهر معدل النسبة السنوي (الشهري) 8.79% ومبلغ القسط 1,012.50 ر.س.

قد يختلف معدل النسبة السنوية حسب السجل الائتماني للعميل وكذلك مبلغ التمويل ومدة التمويل، وهذه الأرقام مجرد أرقام توضيحية فقط عند التواصل مع الشركة يتم تفصيل التمويل وفقًا لاحتياجاتك الشهرية وقدرتك المالية.