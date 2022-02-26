نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن ضوابط أداء العمرة رمضان 2022 عبر توكلنا وتطبيق اعتمرنا بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضوابط أداء العمرة رمضان 2022 أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة السعودية في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وبناء على آخر تقارير من وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة والمواطنين والقائمين على أراضي المملكة والقادمين إليها من الخارج، وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة قواعد أداء مناسك العمرة في شهر رمضان 2022/ 1443 للراغبين في التسجيل لهذا العام عبر تطبيق توكلنا بالخطوات، كما بإمكان المواطن أو المقيم تحديد وقت أداء العمرة والذي مدته ساعتين من المدة الزمنية التي تم فتحها طوال ساعات الليل والنهار لإكمال المناسك.

ضوابط أداء العمرة رمضان 2022

إضافة لما سبق ذكره فقد حددت وزارة الحج والعمرة مدة زمنية 12 ساعة يوميًا خلال فترة الليل والنهار للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين لتحديد ساعتين مناسبين للمعتمر يحددها أثناء التسجيل لإكمال مناسك العمرة، وقد لوحظ أن أيام الجمعة خلال شهر رمضان 2022 هي الأكثر ازدحامًا في الحجوزات عن باقي الأيام الأخرى، وعن خطوات التقديم عبر تطبيق توكلنا الإلكتروني لأداء مناسك العمرة هي كالتالي:

أولًا الدخول على تطبيق توكلنا الإلكتروني.

الإلكتروني. النقر على أيقونة بوابة المناسك.

اختيار خانة التصريح الذي ترغب به فقم بالنقر على أيقونة العمرة.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كما يجب اختيار التاريخ والوقت المناسب للمستخدم.

يلي ذلك قم باختيار مكان التجمع من النقط المتاحة على التطبيق.

في النهاية انقر على أيقونة موافقة على كافة تعليمات دخول الحرم.‏

شروط تصاريح العمرة في رمضان 1443

وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها باترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج اتصريح من خلال ت طبيق توكلنا أو اعتمرنا.

أو كذلك شرط أن تكون بيانات امستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.

في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

إلغاء تأشيرة عمرة مضيف 1443

كذك وجب الذكر أنه تم إلغاء تأشيرة عمرة مضيف 1443هـ بقرار رسمي أوضحته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي الإلكتروني العناية بضيوف الرحمن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسيتم الإعلان عنها حال ظهور أي مستجدات عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة 2022

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن كافة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة العمرة أو للزيارة أو حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:

أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.

يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.

في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي المدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.

أولًا مدة 7 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن اكتمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية. أيضًا مدة 10 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء فريضة العمرة 1443

بإمكان راغبي طلب تصاريح أداء العمرة، اتباع الخطوات التالية بالترتيب: