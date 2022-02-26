نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناجات وعروض وخصومات العثيم بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العثيم واحدة من أكبر المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات سواء إن كانت غذائية أو مستلزمات تنظيف أو غير ذلك ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

تقدم العثيم إلى عملائها عروض على مختلف المنتجات الغذائية التي من بينها كلًا من التالي” كوكو لافرز سندويتش كريمة، هالى بسكويت محشو مارشيملو 24جرام، تودو بومب بالكريمة، بسكريم بسكويت دارك 30جم، بيسكريم بسكويت ديو 42 جم، بيسكريم بسكويت 42جم، توينكيز كيك شوكولاتة، مولتو ميني شوكولاتة، مولتو شوكولاتة XXL، تودو براونيز كيك، بيسكريم بسكويت 25جرام “.

تخفيضات العثيم في السعودية

توفر العثيم الكثير من التخفيضات على مختلف المنتجات الأخرى التي من بينها أيضًا كلًا من التالي” كريم اولاي نهار، فلفل بارد احمر، كارفور لحم تونة، صابون دوف ابيض، مزيل شعر نير ورد، قهوة نسكافه ريد، بلسم دوف جاف، شاىليبتون، افوكادو عضوية، شامبو صانسيل، سمك سي باس طازج، خس أحمر عضوي 200، سمك تونا صغير، تورتة مخابز زود، لايف بوي صابون، بيتي لحم تونا، حدائق، كوب كيك لوزين، زبادي دانينو، معمول الكرامة”.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية:

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من التالي” :شيبس مرامي، بصل أخضر، خبز مخابز زود، هناء طماطم، تفاح غولدن، شاي ليبتون حافظ، ميلو سردين متبل، شيبس مرامي خل، روبيان مزرعة 51، طماطم صحن 500، سمك سي باس طازج، صابون بالموليف، كريم كليراسيل، تمارا تمر، عنب الأسود، شيبس البطل خل، كعك فلات طماطم 1″.

يشمل العرض أيضًا على مختلف المنتجات الأخرى التي من بينها تمارا تمر صقعي، بطاطا، خبز بان دور هوت، ليبيز شرائح، بلميز لحم تونا، بسكويت تيشوب، كريم بالمرز، برتقال فالنسيا، ماء عطر بيوتي 100، حبق عضوي – صحن 80، مزيل شعر فيت، قهوة هرري غامق، كيك اورين شوكولاتة، فوط، تمارا معمول تمر، جبنة رومي مصرية، بصل اخضر ،بوتان لحم تونا، كريم اولاي، شاي توينجز، كريمة بيتي، شامبو شولدرز2×1.