خطوات تجديد إقامة عامل من مكتب العمل وخطوات تجديد تصريح العمل

خطوات تجديد إقامة عامل من مكتب العمل يهتم العامل به كثيرا لمعرف متى يجب تجديد الإقامة من مكتب العمل، واصبح تجديد الإقامة الكتروانيا لتسهيل الكثير على العامل في تجديد الإقامة، ويجب تجديدها لعدم التعرض للمساله القانونية أو الغرامة أو الترحيل من الدولة ويتم التجديد سنوية حتى يتمكن من ممارسة العمل في المملكة، وتعد الإقامة مستند رسمي أو وثيقة من وزارة الداخلية للإقامة في المملكة ويقوم العامل بدفع رسوم تجديد الإقامة ويجب معرفة شروط تجديد الإقامة التي أقرتها المديرية العامة للجوزات والتأكد من صلاحية الإقامة قبل انتهائها والتجديد في ميعاده، وتشمل هذه العمالة في المملكة العربية السعودية الطباخ والحارس والممرض والمدرس الخاص والسائق وغيرها وهي مهن تتيح منصة أبشر تجديد إقامتها إلكترونيًّا، ويوجد الكثير من الخدمات المقدمة لتجديد الإقامة أو صلاحيتها أو خطوات تعديل المهنة في الإقامة للوافدين والشروط والأوراق المطلوبة، يجب علي العامل تقديم طلب تجديد تصريح إلى كفيله إلكترونيًا إلى مكتب العمل، ثم استلام رقم الدفع لدفع قيمة العامل وإذا كان العقد بين الموظف وصاحب العمل مفتوحا، فإن تصريح العمل أو رسوم التجديد التي يدفعها الكفيل تقع ضمن سلطته وبعد الانتهاء من دفع الأجور المقررة ويتوجه العامل إلى المديرية العامة للجوازات لتجديد الإقامة بعد دفع رسوم تجديد الإقامة السنوية،يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

خطوات تجديد إقامة عامل من مكتب العمل

يجب علي العامل تقديم طلب تجديد رخصة إلى كفيله. يتم تقديم الطلب لمكتب العمل إلكترونيًا. ثم يحصل العامل على رقم دفع لدفع القيمة من تصريح العمل. ويدفعها الكفيل إذا كان الاتفاق بين العامل وصاحب العمل هو أن معدلات التجديد ضمن اختصاصه . بعد دفع الرسوم المقرر يتوجه العامل إلى المديرية العامة للجوازات لتجديد إقامته بعد دفع رسوم تجديد الإقامة السنوية.

خطوات تجديد تصريح العمل لتجديد الإقامة

الدخول إلى الموقع الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار خدمات الوزارة الضغط فوق دليل الخدمة. اختيار إصدار / تجديد تصاريح العمل. الضغط على بدء الخدمة. قم بتسجيل الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. اختيار العامل الذي تريد تجديد رخصته.

الضغط على إرسال. سجل رقم الدفع الذي يظهر على الصفحة. دفع رسوم تجديد تصريح العمل.

رسوم تجديد اقامة العامل

يجب أن يدفع العامل الرسوم المقررة لتجديد الإقامة وقد أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة أن قيمة الرسوم المقررة لتجديد إقامة العمال 650 ريالاً سعودياً. كل سنة، وشددت على ضرورة دفع الرسوم والبدء في إجراءات التجديد قبل انتهاء مدة الصلاحية لتجنب غرامة التجديد وفي حالة انتهاء الإقامة تكون الغرامة المفروضة على المقيم كالاتي:

إذا تأخر الوافد في تجديد إقامته لأول مرة يعاقب بغرامة قدرها 500 ريال سعودي بالإضافة إلى رسم التجديد المقرر.

إذا لم يجدد الوافد الإقامة في المواعيد المحددة للمرة الثانية تكون قيمة الغرامة المفروضة لعدم التجديد 1000 ريال سعودي

في المرة الثالثة التي لا يجدد فيها المقيم الإقامة في المواعيد المحددة يتم ترحيله خارج الدولة.

شروط تجديد إقامة عامل المنزل

ألا يكون العامل متغيبا. أن يكون جواز سفر العامل سارٍ. يتم سداد رسوم تجديد الإقامة. سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل. لا يوجد فرد مسجل على المكفول وعمره أكثر من 21 سنة. عمل تأمين طبي سار لأفراد أسرة العامل إن وجدت.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني الرسمي. ثم النقر على أبشر الأفراد. يتم اختيار الخدمات العامة. يلي ذلك النقر على الخدمة التي نريد إنجازها. كتابة الرقم الخاص بالإقامة، والرقم المرئي. الضغط على عبارة إظهار التفاصيل.

والجدير بالذكر إن يوجد العديد من الاستعلامات وخطوات تجديد الإقامة كمهلة تجديد الإقامة بعد الانتهاء 1442 وطريقة تجديد الإقامة الكتروانيا حيث اصبح كل الاستعلامات الكتروانيا وهذا ما تسعى ألية المملكة لتحقيقه بما يتماشى مع رويا 2030 المستقبلية للنهوض بالمملكة فى جميع خدماتها المتاحة.