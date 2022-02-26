نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي تعرف على الخطوات وأهم الشروط ومبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي تعرف على الخطوات وأهم الشروط ومبلغ الدعم. دعم الضمان الاجتماعي يعتبر واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها داخل المملكة عدد كبير من المنشآت والمبادرات التي تقدم للمواطنين المساعدة. كما تعمل الحكومة جاهدة من أجل الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الحياة المادية والاجتماعية لديهم. كما يعتبر دعم الضمان الاجتماعي هو أحد أهم هذه المساعدات. حيث يوفر الضمان الاجتماعي يد العون للمواطن السعودي من أجل توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا بتوضيح طريقة وخطوات تسجيل أصحاب الهمم في الدعم وكذلك أهم الشروط المطلوبة وكم قيمة مبلغ الدعم أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد والمطور وطريقة حساب المعاش بالنظام الجديد٠

تسجيل المعاقين في الضمان الاجتماعي الجديد

الضمان الاجتماعي هو واحد من أهم صور المساعدات التي توفرها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث يقوم الضمان بتقديم مبلغ مالي بصورة شهرية لأصحاب الدخل المحدود أو المنخفض. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما كان الهدف من إصدار هذا النظام الجديد هو التحقق من تقديم الدعم لمستحقيه وكذلك تحقيق التكافل الاجتماعي. ولذلك فيقدم الضمان الاجتماعي أيضاً لأصحاب الإعاقات إمكانية التسجيل للحصول على الدعم. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم الدخول على خيار الخدمات الاجتماعية ومنها الدخول على خيار الخدمات الإلكترونية ثم القيام بتسجيل الدخول كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة منك بشكل صحيح كتابة كلمة المرور وكذلك رمز التحقق وأخيراً الضغط على تأكيد لإتمام عملية التسجيل.

شروط حصول المعاقين على الدعم

وللحصول على دعم الضمان الاجتماعي فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على التسجيل. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية

وكذلك يجب عدم امتلاك المستفيد ممتلكات خاصة

كما يجب أن يتخطى عمره ال18 عام

كما يجب تقديم مايثبت وجود إعاقة

إرفاق جميع المستندات المطلوبة وكذلك التوقيع على الكشف الطبي.

كم مبلغ دعم الضمان الاجتماعي للمعاقين

كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد قيمة مبلغ الدعم الذي يحصل عليه ذوي الإعاقة. حيث إنه يحصل صاحب الإعاقة المؤقتة على مبلغ شهري 1285 ريال سعودي. كما إنه في حالة دعم المبلغ أيضاً الأغذية والكهرباء يصل قيمته إلى ألفين ريال سعودي. أما في حالة العجز الكلي يكون مبلغ الدعم 1542 ريال سعودي. وفي حالة دعم الكهرباء والأغذية يصل إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي.