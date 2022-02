نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على جواز السفر السعودي الالكتروني الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت الفترة الأخيرة عمليات البحث نحو طريقة الحصول على جواز السفر السعودي الالكتروني لذلك أعلنت هيئة الجوازات السعودية عن إطلاق الجواز الإلكتروني السعودي عبر حسابها الرسمي والذي يعود بفوائد عديدة على جميع مواطني المملكة العربية السعودية أو المستحقين للحصول عليه مثل المواطنين السعوديين وغيرهم، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو طريقة الحصول على جواز السفر السعودي الالكتروني.

جواز السفر السعودي الالكتروني

الجواز الإلكتروني السعودي هو وثيقة رسمية أعلنت عنها الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 9 رجب 1443 هـ الموافق 10 فبراير 2022 م، وهي وثيقة يمكن لجميع المواطنين السعوديين من خلالها تقديم طلب تجديد جواز السفر الخاص بهم من خلال فرع الجوازات دون الحاجة إلى انتهاء صلاحية جواز السفر القديم والذي يقدر بستة أشهر.

طريقة الحصول على جواز السفر السعودي الالكتروني

وبشأن طريقة الحصول على جواز سفر إلكتروني سعودي قال الفريق سليمان يحيى مدير المديرية العامة للجوازات، إنه يمكن للمكتب الحصول على جواز سفر من خلال تحديد موعد في قائمة المواعيد على منصة أبشر، ثم اختيار المجال. لتاريخ إصدار أو تجديد جواز السفر ثم التوجه إلى أقرب مكتب للجوازات.

سمات جواز السفر السعودي الإلكتروني

سمة مراعاة متطلبات الطيران المدني:أرادت المديرية العامة للجوازات عند تصميم جواز السفر الإلكتروني الجديد 1443/2022 مراعاة جميع متطلبات منظمات الطيران المدني الدولية.

وسمة الشريحة الإلكترونية:تم تجهيز جميع جوازات السفر الإلكترونية الجديدة في المملكة العربية السعودية بنظام شرائح إلكترونية تحتوي على جميع بيانات حامل جواز السفر.

سمة مستويات الأمان:يتمتع جواز السفر الإلكتروني الجديد بمستوى أمان عالٍ للغاية.

سمة دعم التحقق الرقمي:يدعم جواز السفر الإلكتروني الذي يعتمد عليه اعتماد البوابات الإلكترونية

حجز موعد أبشر تجديد جواز سفر

الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق رمز جوازات السفر من علامة تبويب المواعيد.

أضف رقم هويتك ثم أضف تاريخ ميلادك.

أضف رمز صورة ثم انقر فوق رمز التحقق.

ادخل خدمة المواعيد بعد قراءة الملاحظات بعناية.

انقر على خيار لحجز موعد جديد.

انقر فوق خدمة تجديد جواز السفر.

حدد المنطقة ، ثم حدد عدد العمليات.

انقر فوق رمز التالي ثم حدد إحدى دوائر جواز السفر.

ثم انقر فوق رمز الوقت المناسب.

انقر فوق الخيار لتأكيد الموعد.

ما هي الرسالة المكتوبة على الجواز السعودي

لاحظ العديد من المواطنين الذين يحملون جوازات سفر سعودية ظهور رسالة الحكومة السعودية على جواز السفر، وكان الكثير منهم فضوليين حول محتوى هذه الرسالة، ويمكن التعرف على المعنى العربي والإنجليزي لهذه العبارة من خلال ما يلي:

الرسالة على جواز السفر السعودي باللغة العربية

باسم ملك المملكة العربية السعودية أطلب من موظفي المملكة المدنيين والعسكريين وممثليها في الخارج ومن كل سلطة أخرى تعمل باسمها ومن السلطات المختصة في الدول الصديقة أن يسمحوا لحامل هذا الجواز بحرية المرور وأن يقدموا له المساعدة والرعاية.

الرسالة على جواز السفر السعودي باللغة الإنجليزية

IN THE NAME OF THE KING, OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA, I REQUEST AND REQUIRE ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN, TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD THE BEARER SUCH ASSISTANCE AND PROTECTION AS MAY BE NECESSARY.

موقع الجوازات السعودية

تقدم الهيئة العامة لجوازات المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي خدمة استخراج جوازات السفر الإلكترونية ، والتي تؤكد أنه مع هذا الجواز، سيكون للمواطنين العديد من المزايا التي لا تتوفر في جوازات السفر التقليدية والوصول المباشر إلى الموقع الرسمي موقع الهيئة العامة لجوازات المملكة العربية السعودية.