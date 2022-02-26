خطوات الاستفسار عن صلاحية الإقامة من خلال أبشر وبدون أبشر

خطوات الاستفسار عن صلاحية الإقامة من خلال أبشر، وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن خطوات الاستفسار عن صلاحية الإقامة للعام الجاري 1443 ه‍، وهذا يتم بشكل إلكتروني ومن خلال معرفة رقم الإقامة، ووفرت الوزارة في السعودية وللتسهيل على الجميع فرصة الاستفسار عن الاقامة عن طريق تسجيل الدخول عبر منصة أبشر، وأما بالنسبة للحالات التي لا تمتلك حسابا فعلياً على المنصة، فهناك طرق أخرى أصبحت متاحة للاستعلام غير أبشر، جاء هذا حرصاً من الحكومة السعودية على توفير جميع أساليب الراحة لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وإمكانية تنفيذهم لأكبر عدد من الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان وتوفيراً للوقت والجهد.

خطوات الاستفسار عن صلاحية الإقامة من خلال أبشر:

قامت وزارة الداخلية داخل السعودية بتوضيح طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، ووضحت الوزراة بأهمية الاستعلام عن الإقامة، ويمكنك الاستعلام عن طريق موقعك الالكتروني على منصة أبشر، وعن طريق تنفيذ عدد من الخطوات وهي:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر في المملكة.

ثانياً عليك القيام بتحديد أبشر للأفراد من الصفحة الرئيسية للموقع.

ثالثاً يجب عليك إدخال اسم المستخدم الخاص بالمستعلم بشكل سليم.

رابعاً يشترط كتابة كلمة السر الخاصة بالمستعلم بطريقة سليمة.

خامساً قم بالنقر على خيار تسجيل الدخول.

سادساً اضغط على أيقونة الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

سابعاً شرط أساسي كتابة رقم الإقامة المتوفر مع صاحب الإقامة.

ثامناً عليك كتابة الرمز المرئي والذي ظهر أمامك، ويجب الحرص على كتابته بشكل سليم كما يظهر أمامك.

في النهاية ثم بعد بضع ثواني ستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالإقامة الخاصة بالرقم الذي تم إدخاله.

خطوات الاستفسار عن صلاحية الإقامة بدون استخدام أبشر:

هناك عدد من المقيمين في السعودية ولا يملكون حسابات شخصية على منصة أبشر، ولكن يريد الاستفسار عن صلاحية الإقامة الخاصة به فقامت الوزارة بتوفير طريقة أخرى للاستفسار عن صلاحية الإقامة بدون الدخول عبر أبشر للأفراد، وتتمثل هذه الطريقة في الخطوات التالية: