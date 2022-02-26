نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي ميسر عن طريق مصرف الإنماء في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي ميسر عن طريق مصرف الإنماء في السعودية - ثقفني
تمويل شخصي ميسر ، مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية مكرس لتوفير التمويل الشخصي غير المضمون للمواطنين والمقيمين في المملكة. هذا التمويل متاح للأجانب المقيمين على الأراضي السعودية وكذلك للسعوديين ، ومن ناحية أخرى يتم توفير هذا التمويل على شكل تمويل الأسهم ، حيث يتم الاستحواذ على الأسهم ثم بيعها مقابل ربح معروف.
تمويل شخصي ميسر
- يتميز التمويل الجديد بمزايا القرض الشخصي وهو متاح للسعوديين والمقيمين على النحو التالي:
- تتميز القروض الشخصية الجديدة بالموافقة الفورية مع جميع الشروط المطبقة
- أقساط شهرية تصل إلى خمس سنوات
- رسوم إدارية 1٪ أو ما يعادلها 5000 ريال سعودي
- تمويل شخصي بدون كفيل
- تمويل شخصي يصل في بعض الحالات إلى 2 مليون ريال سعودي
- حرية اختيار الأسهم والحصول على موافقة المجلس الشرعي.
معايير التسجيل على تمويل الإنماء
- أولاً ، إذا لم يكن لديك حساب قديم من قبل ، يجب عليك فتح حساب في مصرف الإنماء
- يجب أيضًا تقديم تعريف للراتب ، إذا تم التصديق عليه من قبل صاحب العمل ، بما في ذلك سنوات الخدمة ومبلغ الراتب
- يجب أن يكون أصحاب العمل معتمدين من قبل البنك السعودي للتنمية
- يجب أن يذهب الراتب إلى مصرف الإنماء حتى تتمكن من الحصول على تمويل.
ما هي متطلبات تمويل الانماء
- إنشاء حساب استثماري لدى شركة الإنماء للاستثمار
- املأ نموذج بيع الأسهم المحلي
- احصل على حدود الجودة.
كيف اقدم على قرض الإنماء الشخصي
- للتقديم ، قم بتسجيل الدخول أولاً إلى بوابة مصرف الإنماء للتمويل الشخصي
- مرر إلى أسفل الصفحة وانقر على كلمة “قدم الآن”
- أدخل المعلومات الشخصية مثل الاسم ورقم التعريف الشخصي والعمر ووجهة العمل
- اكتب راتبك الشهري كما هو
- حدد نوع الخدمة أو المنتج التمويلي الذي تريده
- أدخل رقم هاتفك المحمول واختر الوقت المناسب للتواصل بشأن التمويل الجديد
- اضغط ، ثم انقر فوق رمز الإرسال.
منتجات بنك الإنماء السعودي
- هناك العديد من منتجات التمويل في بنك الإنماء من ضمنها:
- تمويل شخصي للأفراد
- تمويل المنشآت الصغيرة
- تمويل المنشآت المتوسطة
- بطاقات ائتمانية مناسبة لجميع الشرائح.
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