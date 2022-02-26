20 مليون ريال.. أفضل أنواع التمويل العقاري من بنك الجزيرة

التمويل العقاري من بنك الجزيرة، طرح بنك الجزيرة لجميع العملاء والمستثمرين الكثير من أنواع التمويلات العقارية التي تتمتع بالعديد من المميزات الفريدة، حيث أنها سهلة للغاية في إتمام إجراءاتها ولديها الكثير من الأنواع التي يمكنك أن تختار من بينها ما يناسبك لكي تتمكن من بناء عقارك الخاص وتلبية جميع احتياجاتك دون أي تعقيدات أو إضاعة العديد من السنين في تنفيذ ذلك.

أنواع التمويل العقاري من بنك الجزيرة

صرح بنك الجزيرة في الآونة الأخيرة عن طرح العديد من أنواع التمويل العقاري من بنك الجزيرة المتنوعة والتي تتناسب مع جميع الفئات، حيث أنها تمنحك مبلغ من المال يمكنك من إنهاء بناء عقارك في وقت وجيز، ويختلف كل نوع عن غيره من حيث المبلغ المقترض وطريقة السداد وشروط كل نوع من أنواع التمويلات.

التمويل العقاري الاستثماري

يُعد هذا النوع من التمويل العقاري أهم أنواع التمويل العقاري من بنك الجزيرة، حيث أنه يتميز بالعديد من المميزات التي يمكن عرضها كما يلي:

مدة هذا التمويل تصل لنحو 20 عام، كما أن الحد الأقصى له 20 مليون ريال سعودي.

كما أن التمويل الاستثماري له هامش ربح، أي أنك تستطيع أن تسدد كافة مبلغ التمويل من دخل العقار نفسه.

بالإضافة إلى أنه يمنحك العديد من أنواع التسديدات منها( الأقساط الشهرية، أقساط ربع سنوية، أقساط نصف سنوية، أقساط سنوية).

ولكن من أبرز شروطه أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل في الستة أشهر لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي، وأن يكون العميل له في العمل ما يتعدى الستة أشهر.

كما أنه لابد أن يكون سعودي الجنسية، وموظف في قطاع حكومي أو صاحب حرفة مهنية.

بجانب أنه لابد أن يكون العقار مسجل بكتابة العدل أو حتى بصك منفصل، وأيضًا يكون العقار محل تمويل مكتمل البناء عند طلب التمويل.

التمويل العقاري السكني بيتي

من الجدير بالذكر أنه تم طرح هذا النوع من التمويل لجميع العملاء الذي يريدون أن يكون لهم عقار خاص به ملك مثل ( فيلا، شقة، قطعة أرض)، ويتميز هذا النوع من التمويل العقاري من بنك الجزيرة بما يلي: