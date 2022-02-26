نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يُعلن عن إيداع 2.6 مليار ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكد حساب المواطن عن إيداع 2.6 مليار ريال سعودي وذلك من اجل دفعة شهر ديسمبر 2019، حيث وصلت نسبة المستفيدين من معايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% فيما بلغ عددهم 12.7 مليون مستفيد من الأسر المشمولة بالرعاية، كما بلغ حجم التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال سعودي , وذلك ليصبح إجمالي المدفوعات للمستفيدين منذ انطلاق البرنامج 60.8 مليار ريال سعودي بلغ منها 416 مليون ريال سعودي كحجم التعويضات عن الدفعات السابقة من حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن:

أن عدد المستفيدين زاد بنسبة 0.7% عن الدفعة السابقة حتي أصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيدون 51% من إجمالي الأسر حصلوا علي الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريال سعودي للأسرة الواحدة، والذي بلغ عددهم ما يقرب من 2.3 مليون مستفيد بنسبة 59%، ووصل عدد التابعين اكثر من 8.8 مليون مستفيد وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر اكثر من 1.5 مليون مستفيد ليشكلوا بذلك 41% من إجمالي الأسر الأساسية المستفيدة.

حساب المواطن:

بلغت نسبة أرباب الأسر 92% وبلغت نسبة ربات الأسر 8% كما بلغ نسبة المستقلات 52% وتجاوز بذلك عددهم 809 ألف مستفيدة كما شكل المستقلين في دفعة شهر ديسمبر 48% وبلغ عددهم اكثر من 759 ألف مستفيد ووصل 83% من إجمالي المستقلين علي الاستحقاق الكامل بينما حصل 17% علي الاستحقاق الجزئي والأقل.

وتم الإعلان عن طريقة تسجيل خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن، من خلال البوابة الإلكترونية لكي يتم التسجيل في حساب جديد في برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الدخول من خلال هذا الرابط https://www.ca.gov.sa.

أعلن برنامج حساب المواطن عليان لا بد من كل مواطن مستفيد من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، أن يثبت أهليته، بالإضافة إلى ذلك أن يكون مؤهل لكي يتم صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين، حيث أن يوجد فرق يجب أن يعلمه كل مواطن مستفيد الدعم المادي.

حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة على أن 77% من المستفيدين السعوديين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري، حيث أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريال سعودي مخصص، وأضاف إلى ذلك أن عدد أرباب الأسر المنتجة أكثر من مليونين رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% ولذلك بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة.