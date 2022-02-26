نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط الإسكان التنموي قيمتها وطريقة الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقساط الإسكان التنموي من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد المستفيدين من الإسكان التنموي وذلك للتعرف على القيمة التي ينبغي عليهم سدادها نظير استفادتهم من منتجات وزارة الإسكان المتعددة، حيث تتيح وزارة الإسكان إمكانية الحصول على تلك المنتجات في حالة توافر شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة معرفة أقساط الإسكان التنموي.

أقساط الإسكان التنموي

يُتاح التعرف على أقساط الإسكان التنموي للأفراد عن طريق المرور ببعض الخطوات الأساسية التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان والتي يمكن أيضًا من خلالها التعرف على أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي وتتلخص تلك الخطوات في:

أولًا الدخول إلى منصة الإسكان التنموي الرسمية.

الإشارة إلى تسجيل الأفراد.

تدوين التفاصيل الشخصية المطلوبة من قبل الموقع والتي تضم رقم إثبات الهوية وكذلك تاريخ ميلادك.

تقوم بإتباع تعليمات الموقع لإنهاء عملية التسجيل بنجاح وبعدها تقوم بالتوجه إلى صفحتك الشخصية للتعرف على حالة الاستحقاق.

بعد التعرف على حالة الاستحقاق يمكنك التقديم على الإسكان التنموي.

بالبدء في التقديم على الإسكان التنموي تقدم لك المنصة المنتجات المتاحة ويمكنك من خلالها معرفة قيمة القسط الخاص بكل وحدة، حيث تختلف قيمة القسط باختلاف المنتج المتاح لك الحصول عليه.

أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي

يتساءل الكثير من الأفراد كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي ويمكن الإجابة على هذا السؤال والتعرف كذلك على أسماء المستفيدين يتم إتباع الآتي:

الولوج إلى صفحة سكني.

تسجيل معلومات الدخول الخاصة بالمستخدم.

اختيار الأيقونة المخصصة المستفيدين.

يظهر أمامك جميع أسماء المستفيدين ويمكنهم البحث عن اسمك باستخدام رقم هويتك أو بالاسم.

أيضًا يمكنك التعرف على حالة استحقاقك عبر الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك على الحساب.

رقم الإسكان التنموي الموحد

أتاح الإسكان التنموي إمكانية الاتصال على الرقم الموحد من قبل المستفيدين للتعرف على الشروط الواجب توافرها وكذلك الإجراءات الخاصة بالحصول على منتجات وزارة الإسكان على أن يتم التواصل عبر رقم 199090.

الإسكان التنموي للمطلقات

أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة التقديم على الإسكان التنموي للسيدات المطلقات إذا توافرت لديهم بعض الشروط الأساسية والتي من أهمها أن يكون قد انقضي مدة عامين على حدوث حالة الطلاق، كما يشترط ألا يكون لدى السيدة مكان مناسب للسكن مسجلًا باسمها.