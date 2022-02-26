المميزات العديدة للحصول على القرض من منصة سلفة

منصة سلفة الإلكترونية تعتبر من أكثر المنصات الإلكترونية الهامة المتميزة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة العربية السعودية، منصة سلفة تصريح عن طريق البنك المركزي السعودي، ولذلك أوضحت منصة سلفة عن شروط التي يحصل عليها المستفيد على تمويل من خلال المنصة الإلكترونية،وهذا لكي يتم الحصول على التمويل عن طريق منصة سلفة، وأضاف إلى ذلك تقديم العديد من المميزات العديدة وهذا لكي يتم الحصول على التمويل،

منصة سلفة الإلكترونية تقدم إمكانية التمويل المصغر الاستهلاكي، وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا عن طريق استخدام المواطن المستفيد إلى التقنية المالية المزدوجة، وأضاف إلى ذلك أن تحتوي على لغة التعلم الآلية، وهذا لكي يتم تسعير الأئتمان، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وبناءا على ذلك يتم عملية التمويل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من منصة سلفة :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة. يجب أن يكون الحد الأدنى 18 عاماً، ويلزم أن يكون كامل الأهلية. يلزم أن يكون الحد الأقصى 60 سنة. يلزم أن يكون المستفيد يعمل بالفعل، يكون الحد الأدنى لمدة 3 شهور على الأقل إذا كان المستفيد موظف داخل جهة حكومية، وستة أشهر في حالة الموظف داخل جهة خاصة. يجب أن يكون راتب المستفيد لا يقل عن 4000 ريال سعودي شهرياً.

مميزات التمويل عن طريق منصة سلفة :

يجب أن يتم إيداع المبلغ المحدد بشكل سريع. يجب على المستفيد أن يتحصل على منصة سلفة، وهذا من خلال هامش ربح بسيط يعتبر تنافسي. يمكن على المستفيد عن تمون فترة السداد مبلغ القرض، وهذا على فترات مجدولة سهلة جدا. منصة سلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

وقد تجد الإشارة إلى أن هذه المميزات العديدة تجعل الشخص يقبل على الحصول على القرض من قبل منصة سلفة الإلكترونية السعودية، ويوجد العديد من الأهمية الكبيرة.

ومن المؤكد أن منصة سلفة الإلكترونية توفر الرقم الموحد لجميع المواطنين السعوديين المشتركين لجميع التساؤلات والاستفسارات الهامة لجميع العملاء وهو، (9200000327) وسوف يتم الرد في أقرب وقت ممكن، ولذلك يجب على المستفيد استيفاء كافة الشروط الأساسية المطلوبة للمستفيد، وتوضيح كافة مزايا التمويل وهذا من قبل منصة سلفة الإلكترونية.