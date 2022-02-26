آلية التقديم على الدعم السكني وموعد الصرف

التقديم على الدعم السكني يستوجب توافر مجموعة من الشروط، كما يتعين على العملاء المرور بمجموعة من الإجراءات المختلفة والتي حددتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية المقدمة لعدد كبير من المنتجات والحلول السكنية أيضًا، وذلك لصالح المواطنين ذوي الدخل المحدود، أو الأسر الفقيرة التي لا تمتلك مال من أجل الحصول على وحدة سكنية مناسبة، لهذا ينبغي معرفة شروط الدعم السكني وكذلك ما هي آلية التسجيل في وزارة الإسكان وقبلها التعرف على استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية وموعد صرف قرض سكني مدعوم 2022.

التقديم على الدعم السكني

يعتبر التسجيل في الدعم السكني من أهم الخدمات التي يرغب المواطنين في معرفتها بالمملكة، حيث قد يتم اللجوء إلى جهات عديدة ولكن لا يتم قبولك في الدعم، ولهذا ننصح باللجوء أولًا إلى وزارة الإسكان والتعرف على آلية التقديم على الدعم السكني وهي:

لتسجيل الطلب سيتم دخول رابط منصة سكني وتسجيل دخول (sakani.sa).

كتابة رقم الهوية الوطنية والمعلومات المطلوبة من الموقع عن المتقدم بالطلب.

بعد الانتهاء من التحقق والتأكد من كونك تستحق الدعم السكني، تستطيع كتابة باقي البيانات مثل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.

متوفر مجموعة من الأسئلة ينبغي الإجابة عليها بطريقة صحيحة حيث أنه يتم التأكد من صحتها عند دراسة الأهلية.

بعد قبول الشروط قم بإرسال الطلب إلى الوزارة وبالتالي تكون قد انتهيت من آلية التقديم على الدعم السكني الإلكتروني.

شروط الدعم السكني منصة سكني

وقد أطلقت الوزارة من خلال مبادرة سكني عدد من الشروط من أجل استحقاق الدعم السكني وهي انحصرت في التالي:

السن للمتقدمين لا يكون أقل من 25 عام، عند تسجيل الطلب رسميًا سواء إلكترونيًا أو بالطرق التقليدية.

عائل الأسرة الذي ينفق عليها هو فقط من يمكنه التسجيل في الدعم ويجب أن يكون مقيم داخل المملكة دائمًا.

العائل لا بد أن يكون من حملة الجنسية السعودية، وفي حال النساء الأجانب، ينبغي أن تكون عائلة لأبنائها الحاصلين على الجنسية السعودية.

موعد صرف الدعم السكني

أما عن الدعم السكني المادي فله مواعيد مخصصة للصرف أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودية ومنصة سكني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيتم الصرف شهريًا في يوم 24 من جميع الأشهر الميلادية، وللاستعلام يمكن الاتصال على رقم 199090.