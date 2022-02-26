اهم الشروط والأوراق للحصول علي شهاده البورد السعودي وكيفيه التقديم

اهم الشروط والأوراق للحصول علي شهاده البورد السعودي المقدمة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حيث تعد من اهم الشهادات الطبية الحكومية المعترف بها من خلال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحصول الطبيب على شهادة البورد السعودي توضح التدريبات التي حصل عليه الطبيب في تخصصه الطبي ومهارته كطبيب متخصص في مجال طبي معين كما توفر للطبيب فرص عمل في الكثير من المستشفيات العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية وفي الخارج.

اهم الشروط المطلوبة للحصول علي شهاده البورد السعودي

لابد من أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص صحي من إحدى الجامعات في السعودية أو من الجامعات المعترف بها في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إكمال تدريب سنة الامتياز.

يشترط أن يكون المتقدم قد اجتاز بالفعل اختبار القبول الشامل المقدم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

لابد من أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

دفع مبلغ الرسوم 300 ريال سعودي فقط في حالة طلب إعادة تقييم السيرة الذاتية.

الأوراق المطلوبة للحصول علي شهاده البورد السعودي

للحصول علي شهاده البورد لابد من تقديم بعض المسندات والشهادات المعترف بها من قبل الجهات الرسمية الحكومية السعودية منها:

لابد من توفير صورة من إثبات الشخصية مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر أو الإقامة.

كما يجب تقديم صورة شخصية حديثة والسجل الأكاديمي.

تقديم شهادة التصنيف المهني على درجة طبيب أو أخصائي متدرب أو صيدلي.

في حال شهادة البكالوريوس التي لا تحمل معدلاً علي المتقدم أن يحضر شهادة رسمية من الجامعة أو لجنة المعادلات من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

توفير خطاب موافقة مبدئية لكي يلتحق بالبورد السعودي من جهة العمل المعتمدة وإحضار خطاب التفرغ النهائي لكافة فترة البرنامج.

كيفيه التقديم للحصول علي شهاده البورد السعودي