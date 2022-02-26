منحة ارض مجانية من الديوان الملكي لجميع المواطنين الرجال والنساء طريقة التقديم

تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير مبادرة خاصة بالمواطنين السعوديين تعرف هذه المبادرة بمنحة ارض الديوان الملكي السعودي وهي تعمل علي منح المواطنين السعوديين قطعة من الأرض الزراعية وذلك بغرض بناء مساكن علي هذه الأراضي وذلك يتم منحه للمواطنين الغير قادرين علي توفير وحدات سكنيه لهم ولكن لهذه المنحة شروط وفي هذا المقال سوف نوضح شروط هذه المنحة وكيف يمكننا التقديم عليها، فهنا قدمنا لكم عبر ثقفني في تقرير مسبق تفاصيل أكثر عن منحة أرض الديوان الملكي والفئات المستحقة للمنحة.

شروط الحصول علي منحة الديوان الملكي

المتقدم أو المتقدمة يجب أن يكون سعوديين الجنسية في الأصل وفي المنشئ.

المرأة التي تقدم علي هذه المنحة يجب أن تكون مطلقة لكي تستفيد من هذه المنحة.

عمر المواطن المتقدم لهذه المنحة لا يقل عن 18 سنة للرجل أما المرأة يجيب ألا يقل عمرها عن 25 سنة.

طريقة التقديم علي منحة الديوان الملكي

للحصول علي منحة الأرض من الديوان الملكي وذلك بأتباع مجموعة من الخطوات من خلال موقع وزارة الشئون البلدية والإسكان ويمكننا التواصل علي رقم 920030003 في حالة الاستفسار علي أي من الخطوات من قبل المتقدمين وللتواصل أيضا مع الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية وبهذا الترتيب يمكننا توضيح خطوات التقديم للحصول علي قطعة الأرض:

يجب علي المواطن الذي يريد الحصول علي هذه المنحة التوجه إلي موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان الذي يتوفر علي الشبكة العنكبوتية. المواطن التي يتقدم إلي هذه المنحة يجب عليه النقر علي قائمة الخدمات الإلكترونية التي تتواجد علي الصفحة. يقوم بكتابة جميع بياناته الشخصية في الأماكن المطلوبة أمامه. يجب ان تكون بطاقته الشخصية ساريه. ثم يقول بالضغط علي الأراضي المجانية ثم يقول برفع كافة المستندات المطلوبة. يقوم بالضغط علي زر حفظ ثم يقوم برسالة طلب للمراجعه.

يقوم الديوان الملكي السعودي باستقبال كافة الطلبات المقدمة إليه من المتقدمين ثم يقوم بمراجعه الطلبات ليتعرف علي المواطنين الأشد احتياجًا في كل مناطق المملكة العربية السعودية ثم يتم بعد ذلك منح أراضي لهم بالمجان ليتم بناء وحدات سكنية لهم.