قرض للنساء والأرامل والمطلقات 50 ألف ريال سعودي بالتقسيط علي 5 سنوات

قرض شخصي للنساء والأرامل والمطلقات وربات المنزل يصل إلي 50 ألف ريال سعودي، ويقدمه مصرف الراجحي والتي يعد من اكبر وأفخم المصارف وله فروع عديدة منتشرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات التمويلية الهامة والتي يحكم تمويلاته المصرفية بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها، ويوفر البنك تمويل من اجل مساعدة النساء لتلبية احتياجاتهم الأساسية وإنشاء مشروع خاص بهم وهذا ما يقدمه بنك الراجحي بل واكثر من الخدمات بأقل راتب شهري 2000 ريال سعودي، ولكن بشروط بسيطة الواجب توافرها من اجل الحصول علي تمويل فوري من مصرف الراجحي.

شروط الحصول علي تمويل النساء بدون كفيل من مصرف الراجحي

يعمل بنك الراجحي علي تقديم خدمات كثيرة للنساء والشباب الغير عاطلين عن العمل بفترة سداد 5 سنوات من بعد الحصول علي القرض وتقديم القروض أيضا للمتقاعدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم الراجحي عدد كبير من القروض يتناسب مع الراتب الشهري الخاص بك حتي يتمكنوا من سداد الأقساط، ويصل مبلغ التمويل إلي 50 ألف ريال سعودي بشروط ميسرة الواجب توافرها عند التقديم والتي سوف توضحها كالتالي:

لا يقل عمر المرآة عن 18 عام حتي 60 عام ولا يزيد عند سداد أخر قسط.

الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن تكون المرآة تعيش بالمملكة العربية السعودية

تقديم المستندات المطلوبة عند التقديم والبطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية.

التمويل متاح للنساء السعوديين والغير السعوديين ويصل إلي 50 ألف ريال سعودي بفترة سداد 5 سنوات.

مدة خدمة العمل لا تقل عن شهر واحد.

خطوات التقديم علي تمويل شخصي النساء بمصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي موقع إلكتروني يمكن لجميع المواطنين التقديم علي تمويل شخصي دون الذهاب إلي فرع البنك، تابع خطوات التقديم: