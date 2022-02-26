طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1443 دون الدخول على ابشر

كيفية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1443 دون الدخول على أبشر، حيث يرغب الكثيرون من الوافدين في المملكة العربية السعودية للتأكد من صلاحية الإقامة الخاصة بهم باستمرار، وهذا حتى لا يتعرضون إلى مشاكل مختلفة، ففي السابق كانت عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة تتم من خلال منصة ابشر الإلكترونية وكانت هناك الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المستعلم في الموقع، وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية إمكانية تلك الخدمة في حال عدم امتلاك المستعلم حساب على منصة ابشر، وكما نعلم جيداً أنه على المقيم مراجعة تاريخ الصلاحية الخاصة بالإقامة التابع له حتى لا يعرض نفسه للعقوبات المختلفة، والتي تصل غالباً للترحيل من البلاد، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن صلاحية إقامة وافد 1443.

طريقة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد دون ابشر

من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، يمكن الاستعلام عن صلاحية وافد في حالة عدم توافر حساب عبر منصة ابشر، وتتم كالتالي:

الدخول المباشر على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

الدخول على الصفحة الرئيسية من خانة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة الأفراد.

الضغط على كلمة خيار مستخدم جديد.

تسجيل رقم الإقامة في المكان المخصص له.

تحديد تاريخ الاستعلام.

كتابة رمز التحقق الموجود على الصفحة.

الضغط على أيقونة التالي.

بعد ذلك ستظهر على الفور صفحة البيانات الخاصة بالمستعلم من رقم الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحية الإقامة.

خطوات الاطلاع على صلاحية الإقامة برقم الإقامة

الضغط على البوابة الرئيسية لبوابة ابشر الإلكترونية.

اختيار أيقونة خدمة أبشر للأفراد.

كتابة اسم المستخدم الخاص بدخول الموقع.

كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

اختيار قائمة استعلاماتي.

الضغط على كلمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كتابة رقم الجواز للوافد والتأكد من صحته.

ادخال رمز التحقق المرئي الظاهر في الصفحة.

ستظهر على الفور أمامكم كافة التفاصيل الخاصة بالمقيم من الاسم وتاريخ انتهاء الإقامة ومدة سريانها.

والجدير بالذكر أن عند التخلف على تجديد إقامة الصلاحية في مواعيدها، قد يتعرض المقيم للمشاكل المختلفة ودفع المخالفات المالية المختلفة، والتي قد تصل غالباً إلى الترحيل من المملكة وعدم العودة لها.