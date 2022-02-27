تحديث سكنى المطور sakani.housing.sa الجديد الذي تقدم ألية آلاف الاسر بالمملكة لطلب الدعم السكني لتملك وشراء السكن العائلي الخاص عبر وزارة الإسكان بالمملكة التي تتشارك في العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير عدد من الخدمات الحلول السكنية للمتقدمين للحصول على فرصة سكنية، أرض أو تمويل أو مخططات سكنية.

تحديث سكنى المطور sakani.housing.sa تسجيل دعم سكني 1443 الدخول إلى حسابي

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة مدعومة من صندوق التنمية العقارية عن توفير العديد من الخدمات السكنية الإلكترونية للتيسير على المستخدمين، حيث تهدف الوزارة أن يتم توفير الخدمة بأسهل الطرق للمستفيدين بالأسعار الأفضل حتى ينتهي بشكل تام التعاملات الورقية لضمان الدقة والشفافية في التعامل مع وزارة الإسكان كما تكون ضمن خطط الإجراءات الوقائية بالاتفاق مع وزارة الصحة لحماية الشعب السعودي.

تطبيق سكني المطور 1443

تم تقديم هذا التطبيق من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة بدعم من صندوق التنمية العقارية، حيث يكون من سبل التيسير في الاستخدام الرقمي لخدمات المملكة بتنزيل تطبيق رقمي على الهاتف النقال للمستفيدين، كما يكون هذا التطبيق ضمن خطط الوزارة لتيسير التملك للمواطن السعودي الذي ليس لديه القدرة على الشراء بالسعر الباهظ من خلال توفير خدمة ميسرة بأسعار متوافقة مع العديد من المستويات ليحصل على السكن المناسب له ولأسرته.

الخدمات المتوفرة عبر التطبيق المستندات المطلوبة يتم توفير تمويل مالي لبناء المشروعات السكنية أو شراءها.

شقق مبنية جاهزة للحجز من المواطنين

طرح مشاريع سكنية تحت الإنشاء

تقديم حلول البناء الذاتي والحلول السكنية وتوفير مخططات.

تقوم أيضا بتوفير مقاولين

يتم أيضا إفراغ الأراضي. يتم طلب صورة من السجل المدني للمواطن.

يطلب توفير قيد عائلي لرب الاسرة.

للأيتام يجب توفير شهادة وفاة رب الاسرة.

توفير بيان راتب أو قيمة الدخل الشهري بوثيقة مثبتة.

تسجيل سكني المطور وتحديث بيانات حسابي على وزارة الإسكان