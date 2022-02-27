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عمر شويل - جدة ننشر نظام الضمان الإجتماعي المطور لعام 1443 هجرياً، هو نظام قدمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه شهرياً للمستحقين والمستفيدين من الضمان الإجتماعي، وتعمل الوزارة بشكل مستمر على صرف هذه المبالغ من أموال الذكاة بعد أن يتم تجميعها من الشركات الكبيرة والمؤسسات، وتعمل الوزارة أيضاً بشكل مستمر ودائم على تحسين المستوى المالي والمعيشي للموظفين، وكذلك الأسر الفقيرة التي تم إثبات حاجتها للدعم المالي، وتقتصر خدمة الضمان الإجتماعي التي تقدمها الوزارة على المواطنين السعوديين فقط والتي يتم تحديدهم من قبل نظام الضمان الإجتماعي المطور لعام 1443 هجرياً.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور لعام 1443 هجرياً

إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة.

إذا ثبت تخلف شرط من شروط الاستحقاق.

إذا ثبت عدم إلتزام المستحق بخطة التأهيل.

اذا ثبت قدرة المستحق على العمل.

اذا ثبت عدم تقدم المستحق إلى العمل خلال منصات التوظيف المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

اذا تم إثبات انه يقيم في أحد دور الرعاية أو المراكز العلاجية.

اذا تنازل المستحق نفسه عن المعاش.

إذا تأخر المستحق عن تحديث بياناته الشخصية.

وفاة المستحق.

تصنيف المستحقين بعد قبول طلبهم

مستحق قادر على العمل.

مستحق قابل للتأهيل( ذوات الأمراض التي يمكن علاجها).

مستحق غير قابل للتأهيل( كبار السن وذوي الإعاقة التي لا يمكن علاجها ويكون غير قادر على العمل).

كيفية حساب المعاش

يتم تحديد المعاش للفرد والأسر بعد جمع قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة، ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل وإضافة ذلك الي مجموع الدخل من دعم الحكومة ويستثني من ذلك البرامج المساندة لذوي الإعاقة، ثم يتم المقارنة بين الدخل المحتسب بالحد الأدني المعاش وفقاً للإستحقاق الشهري المعتمد وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

يعاقب عائل الأسرة الذي صُرف له معاش ولم ينفقه على أهل بيته بغرامة لا تذيد عن خمسة آلاف ريال أو السجن لمده لا تزيد عن ثلاث أشهر، وتستقبل الوزارة البلاغات وإحالتها الي جهة الضبط المختصة.

يعاقب كل من حصل على معاش الضمان الإجتماعي الشهري بغير وجهه حق بغرامة لا تزيد عن عشر آلاف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو كلاهما.